Matrei 1b setzt sich im Osttiroler Derby gegen Lienz 1b durch

Details Sonntag, 15. August 2021 11:05

Die vierte Runde der 2. Klasse A brachte am Samstag ein Osttiroler Derby mit sich. Die SG Sportunion Matrei/Lokomotive Matrei 1b empfing zu Hause im Tauernstadion den SV Rapid Lienz 1b. Matrei konnte in der ersten Runde Baldramsdorf bezwingen, musste danach jedoch Lehrgeld bezahlen und verlor die weiteren Partien. Die Gäste aus Lienz holten in der zweiten Runde in Nikolsdorf ein Remis und blieb in den anderen Spielen ebenso ohne Punkte. Man durfte alles gespannt sein, welches der beiden Teams sein Punktekonto erhöhen kann.

Junge Lienzer tun sich schwer

Die Gäste aus Lienz reisten mit vielen U17 Spielern im Kader an und taten sich daher gegen die etwas älteren Matreier schwer. Die Hausherren bestimmten das Spiel und waren die überlegene Mannschaft. Dennoch hätten die Gäste in Führung gehen können. Doch der Unterligaerfahrene Marcel Kleinlercher verfehlte den Ball und ließ dadurch eine Riesenmöglichkeit ungenützt. In der Folge konnte dan Matrei die Überlegenheit auch endlich in ein Tor ummünzen. Johannes Kratzer brachte die Hausherren mit einem satten Schuss ins lange Eck in Führung. Danach ließ das Tempo jedoch etwas nach und es dauerte bis in die zweite Hälfte bis Matrei den Druck wieder erhöhen konnte. Peter Pirker wurde in der 67. Spielminute gut freigespielt und erhöhte auf 2:0. Lienz gab sich in der Folge etwas auf, spielte nur mehr lange Bälle, denen aber keiner mehr nachlief. Dadurch konnte Matrei seine Überlegenheit ausnützen und den Spielstand weiter erhöhen. In der 85. Spielminute erzielte Johannes Kratzer seinen zweiten Treffer und stellte auf 3:0. Der Schlusspunkt war Fabian Presslaber vorbehalten der in der Schlussminute nach einem Konter den Endstand von 4:0 herstellte.

Hannes Brunner, Trainer SG Sportunion Matrei/Lokomotive Matrei 1b: "Lienz war heute mit vielen U17 Spielern am Start. Wir waren spielerisch überlegen und haben vor allem in der zweiten Hälfte noch vier, fünf Tausender liegen gelassen."

Die Besten: pauschallob bzw. keiner

