Wassermann macht Last-Minute-Remis von Grafendorf gegen Baldramsdorf perfekt

Details Sonntag, 24. April 2022 17:42

Im Spiel des SK Grafendorf gegen den SV Baldramsdorf gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Im Aufeinandertreffen beider Kontrahenten in der Hinrunde hatte Grafendorf denkbar knapp beim 4:3 die Oberhand behalten.

Ausgeglichenene Partie

Justin Kroos brachte das Heimteam in der 37. Spielminute in Führung. Nach einem Fehlpass des Gästetormannes traf er im zweiten Versuch. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) traf Johannes Rogl zum Ausgleich für Baldramsdorf. Nach einem Getümmel nach Eckball netzte er per Kopf ein. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Später Ausgleich

Favour Chiemena Obidimma versenkte die Kugel nach einem Stanglpass zum 2:1 für die Gäste (65.). Marco Krassnitzer beförderte das Leder nach einer Ecke per Kopf zum 3:1 von Baldramsdorf über die Linie (70.). Gabriel Wassermann schlug dann aber doppelt zu und glich damit für SK Grafendorf aus (80./85.). Zuerst überhob er den Gästekeeper und dann schlug er nach einem Lochpass via Innenstange zu. Letztlich gingen Grafendorf und Baldramsdorf mit jeweils einem Punkt auseinander.

Matthias Waiguny, Trainer SV Baldramsdorf: "Wir waren eigentlich komplett überlegen und hatten vor dem ersten Gegentreffer bereits drei, vier Großchancen. Den Grafendorfern haben wir heute zwei Tore geschenkt und zum Schluss hätte es auch noch zweimal Elfmeter für uns geben können. Dies blieb uns auch verwehrt. Das Remis fühlt sich für uns heute wie eine Niederlage an weil wir den Grafendorfern komplett überlegen waren."

Die Besten: Michael Unterassinger (TW), Gabriel Wassermann (ST) bzw. keiner

Nur sechsmal gab sich der SK Grafendorf bisher geschlagen, aber nur einmal ging Grafendorf in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Mit 49 geschossenen Toren gehört der SV Baldramsdorf offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse A. Neun Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Der letzte Dreier liegt für Baldramsdorf bereits drei Spiele zurück. Mit diesem Unentschieden verpasste man die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält Baldramsdorf den vierten Platz.

Nächster Prüfstein für den SK Grafendorf ist die SG Defereggental/St. Jakob auf gegnerischer Anlage. Der SV Baldramsdorf misst sich mit den Sachsenburg Kickers.

2. Klasse A: SK Grafendorf – SV Baldramsdorf, 3:3 (1:1)

85 Gabriel Wassermann 3:3

80 Gabriel Wassermann 2:3

70 Marco Krassnitzer 1:3

65 Favour Chiemena Obidimma 1:2

44 Johannes Georg Rogl 1:1

37 Justin Dennis Kroos 1:0