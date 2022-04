Kantersieg! Gitschtal schießt Lok Matrei gnadenlos ab

Details Montag, 25. April 2022 07:01

Die SG Gitschtal führte die SG Sportunion Matrei/Lokomotive Matrei 1b nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 vor. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SG Gitschtal heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel hatte beim 1:1 keinen Sieger gefunden.

Gitschtal von Beginn an überlegen

SG TSU/Lokomotive Matrei 1b geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Manuel Linhard per Kopf das schnelle 1:0 für Gitschtal erzielte. In der 33. Minute brachte Marcel Golser das Netz mit einem abgefälschten Schuss für die SG Gitschtal zum Zappeln. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Kevin Rupnig das 3:0 zugunsten des Heimteams (41.). Er traf mit einem genau angetragenen Freistoß. Der tonangebende Stil von Gitschtal spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

Schnelle Vorentscheidung

Mit dem 4:0 von Elias Sattlegger, er wurde nur wenige Minuten davor eingewechselt, für Gitschtal war das Spiel eigentlich schon entschieden (56.). Die TSU/Lokomotive Matrei 1b traf zum 1:4 (72.). Doppelpack für Gitschtal: Nach seinem ersten Tor (85.) markierte Kristof Wastian wenig später seinen zweiten Treffer (87.). Schlussendlich setzte sich SG Gitschtal mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Am nächsten Wochenende reist Gitschtal zum FC-WR Nußdorf/Debant 1b, zeitgleich empfängt die TSU/Lokomotive Matrei 1b den SV Oberdrauburg.

2. Klasse A: SG Gitschtal – SG Sportunion Matrei/Lokomotive Matrei 1b, 6:1 (3:0)

87 Kristof Kaspar Wastian 6:1

85 Kristof Kaspar Wastian 5:1

72 Philipp Wibmer 4:1

56 Elias Michael Sattlegger 4:0

41 Kevin Kurt Rupnig 3:0

33 Marcel Golser 2:0

10 Manuel Peter Linhard 1:0