Rennweg platziert sich mit Sieg gegen Dölsach im punktegleichen Spitzenfeld

Details Montag, 31. Oktober 2022 10:33

Die Ausgangslage vor dieser 15. Runde in der 2. Klasse A war eine Besondere. Aufgrund der überragenden Leistungen vierer Teams in dieser Herbstsaison, bestand die Möglichkeit, dass ebendiese punktegleich mit 37 Zählern in die Winterpause gehen konnten. Dazu musste der FC Rennweg den ersten Schritt machen und gegen Dynamo Dölsach B gewinnen, was den Mannen aus dem Katschtal auch eindrucksvoll gelang. Da auch die SG Defereggental gewann und Baldramsdorf und Oberes Mölltal 0:0 spielten, trat genau dieses zuvor genannte Szenario ein, das in der Rückrunde nochmal umso mehr Spannung bereitet.

Rennweg legte gut los

Nachdem sich am Sportplatz in Rennweg gut 250 Fans einfanden und zuvor noch ein Spiel der Altherren zu Gesicht bekamen, welches aber leider deutlich verloren ging, wollte der FC Rennweg es besser machen als die älteren Herren zuvor. Das gelang der Mannschaft von Coach Martin Holzer auch. Nach zwanzig Minuten, in denen sich die beiden Teams herantasteten, war es in der 21. Minute der Nachschuss eines Freistoßes, den Ziga Sitar erfolgreich verwerten konnte. Die Dominanz der Gastgeber hielt auch in den nächsten Minuten bestand und kurz vor dem Pausenpfiff konnte erneut Ziga Sitar netzen und sein Team weiter in Front bringen.

Gastgeber fixierten Heimsieg in Hälfte zwei

Der zweite Durchgang begann so, wie der erste endete – nämlich mit einem Tor. Diesmal war es der junge Lukas Aigner, der in der 50. Spielminute zum 3:0 vollenden konnte. Da das Spiel nun so gut wie entschieden war, rotierten beide Trainer und tätigten jeweils einen Dreifachwechsel. In der 73. Minute kam dann auch Dölsach in den Angriff und konnte prompt netzen. David Miteschnig brachte das Netz das erste Mal an diesem Nachmittag für die Gäste zum Zappeln. Doch von Verunsicherung war bei der Heimmannschaft dadurch nichts zu sehen. Kurz vor dem Schlusspfiff, in der 87. Minute, schnürte auch Lukas Aigner seinen Doppelpack und fixierte das Endergebnis von 4:1. So konnte der FC Rennweg einen klaren Heimsieg feiern, in dem die B-Mannschaft vom Unterligisten Dölsach nicht viel mitzureden hatte. Es war bereits der zwölfte Sieg der Rennweger, die eine tolle Herbstsaison hinlegten. Die Mannen aus dem Katschtal setzen sich, so wie die drei anderen Teams, mit 37 Punkten im oberen Spitzenfeld fest.

Martin Holzer, Trainer & Oliver Griesser, Obmann FC Rennweg:

„Das, was wir uns vorgenommen haben, ist voll und ganz aufgegangen. Wir wollten mit vielen jungen Spielern starten und das Ergebnis spricht nun für sich. Generell ist es auch unser Ziel, die Jungen zu fördern. Wir haben keine direkten Aufstiegsambitionen, wir freuen uns auf jedes gute Ergebnis aber das Hauptaugenmerk liegt trotzdem auf der Jugendförderung. Mit der Herbstsaison und der Etablierung im Spitzenfeld der 2. Klasse A können wir nur zufrieden sein.“

Nun steht in der 2. Klasse A die Winterpause an. Nach einer trainingsfreien Zeit werden die Mannschaften sicher bald anfangen, sich für die Rückrunde zu wappnen. Dort startet der FC Rennweg Anfang April dann auswärts in Grafendorf, während Dölsach die TSU Nikolsdorf empfängt.