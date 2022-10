Gitschtal verliert wie in der Hinrunde gegen engagierte Grafendorfer!

Details Montag, 24. Oktober 2022 23:29

Die ersten Matches der Rückrunde standen an diesem Wochenende in der 2. Klasse A am Programm. Nach der 2:6-Niederlage in der Hinrunde hatten die Kicker der SG Gitschtal sicherlich auf eine Revanche gegen den SK Grafendorf gehofft. Doch diese Hoffnung war vergebens! Grafendorf konnte sich gegen den selbst ernannten “Lieblingsgegner“ auch im zweiten Match dieser Saison durchsetzten. Dieses Mal war es nicht so deutlich, aber genauso verdient. Gitschtal fährt mit einer 1:3-Niederlage wieder nach Hause.

Grafendorf konnte an diesem verregneten Samstag früh in Führung geben. Noch nicht einmal zehn Minuten waren gespielt, da klingelte es bereits zum ersten Mal im Gehäuse der Gitschtaler. Marcel Bidner erzielte das 1:0. Die Gäste hatten auch Pech, mussten bereits nach 15 Minuten zum ersten Mal aufgrund einer Verletzung wechseln. Das konnte die SG aber gut wegstecken. In Minute 31 glich Mario Santner aus, zu diesem Zeitpunkt war der Ausgleich ein wenig schmeichelhaft. Für Gitschtal wäre es sicher vom Vorteil gewesen, mit diesem Unentschieden in die Kabine zu gehen. Das ging allerdings in die Hose: Knapp vor der Halbzeit ging Grafendorf wieder in Führung, dieses Mal konnte sich Philipp Fritzer in die Torschützenliste eintragen.

Zweites Bidner-Tor besiegelt Grafendorf-Sieg

Auch im zweiten Durchgang mussten die Grafendorfer nicht lange auf einen Treffer warten. In Minute 54 war es wieder Marcel Bidner, welcher mit seinem zweiten Tagestreffer für die komfortable 3:1-Führung der Hausherren sorgte. Von diesem Tor konnte sich Gitschtal scheinbar nicht mehr erholen. Sie versuchten zwar noch alles, um irgendwie den Anschlusstreffer zu erzielen. Sie fanden auch die ein oder andere gute Chance vor, etwas Zählbares schaute aber nicht mehr heraus. Auch die Gelb-Rote-Karte für Grafendorfs Johannes Lanner in Minute 82 konnte nichts mehr am Spielergebnis ändern. Das Spiel endete mit einem 3:1-Heimsieg für Grafendorf. Für Gitschtal bedeutet dies die dritte Niederlage in Folge. Nachdem man gegen Rennweg und Nußdorf 1b keinen Punkt erkämpfen konnte, bleiben die Gitschtaler auch nach diesem Wochenende bei 19 Punkten. Grafendorf hingegen kann sich aus dem unteren Tabellendrittel kämpfen, man ist nun auf Tabellenplatz neun wiederzufinden. Mühldorf und Oberdrauburg konnten eingeholt werden.

Thomas Landfeld, Co-Trainer SG Gitschtal:

„Vor dem Spiel hatten wir richtig gute Laune. Wir haben Grafendorf gut analysiert und eigentlich gewusst, wie sie attackieren. Trotzdem haben wir ein frühes Tor kassiert, obwohl wir den Vorgang zuvor besprochen haben. Das war sehr ärgerlich. Nach dem verletzungsbedingten Wechsel war der Rhythmus weg, trotzdem haben wir den Ausgleich geschafft. Meiner Meinung nach waren wir dann spielerisch besser. Das Spiel haben wir allerdings verloren. Ob der Sieg verdient war, darüber könnten wir lange diskutieren. Nächste Woche wird es nochmal schwierig. Wir haben sehr, sehr viele Ausfälle zu verzeichnen. Drei Spieler aus der Altherren-Mannschaft müssen aushelfen. Das wird spannend.“