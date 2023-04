Lange Zitterpartie! Gitschtal dreht Match gegen Matrei 1b spät

Details Samstag, 08. April 2023 21:53

In der 2. Klasse A wurde auch am Osterwochenende wieder Fußball gespielt. Am Nachmittag des Karsamstag stand die Begegnung zwischen der SG Gitschtal und der SG Sportunion Matrei/Lokomotive Matrei 1b am Programm. Die Tabellenletzten aus Osttirol wollten die 0:10-Heimniederlage letzte Woche gegen Oberes Mölltal wiedergutmachen während auch Gitschtal nsch der 2:5-Niederlage in Baldramsdorf auf Wiedergutmachung aus war. Nach 90 Minuten konnte sich dann die Heimmannschaft aus dem Gitschtal über die drei Punkte freuen.

Matrei trifft kurz vor der Pause

Als am Karsamstag um 14:30 Uhr die Partie am Sportplatz der SG Gitschtal angepfiffen wurde, haben sich ca. 60 Zuseher dort eingefunden. Diese 60 Fans sahen in den ersten Minuten ein Herantasten beider Mannschaften, wobei die SG Gitschtal spielbestimmend war. Entgegen des Spielverlaufes war es dann aber in der 42. Minute die SG Matrei 1b, die in durch Fabian Presslaber in Führung ging. Trotz vieler Tormöglichkeiten gelang es Gitschtal in Hälfte eins nicht, ein Tor zu erzielen.

Gitschtal dreht das Match

Die zweite Hälfte dieser Begegnung verlief zu Beginn ähnlich wie die erste. Gitschtal war spielbestimmend, doch ins Netz wollte der Ball nicht. Ein wenig vom Schock des Rückstands gezeichnet, bleiben zu Beginn der zweiten Halbzeit auch die Chancen für die Gastgeber ein wenig aus. Als dann die Schlussviertelstunde anbrach, fand die SG Gitschtal nochmal neue Motivation, welche prompt mit einem Treffer durch Maximilian Holz in der 75. Minute belohnt wurde. Das war wohl der Wachmacher für die Gastgeber, denn schon zwei Minuten später erhöhten sie durch Elias Sattelegger auf 2:1 - die erstmalige Führung in dieser Partie. Dieser durfte dann nochmal, nämlich in der 82. Minute, als er zu seinem Doppelpack abzog und damit die Aufholjagd der SG Gitschtal perfekt machte. Obwohl es lange nach einer Niederlage für die Gitschtaler aussah, gelang am Ende doch noch der Dreier, welcher sie auf den 6. Platz vorbringt. Die SG Matrei 1b bleib hingegen weiterhin im Tabellenkeller stehen.

Heimo Neuhold, Trainer SG Gitschtal:

"Für uns wars eine richtig 'zache' Partie. Wir waren in Hälfte eins überlegen, verabsäumten es jedoch, ein Tor zu machen. Im Gegenzug passierte dann das 0:1. Wir brauchten in Halbzeit zwei lange, bis wir uns vom Schock erholten, als wir dann aber in der Schlussviertelstunde wieder besser reinkamen, schafften wir den Punkteerfolg trotzdem noch. Verdienter Sieg, aber der Versuch der Dreierkette hat nicht so geklappt. Dss ist eine gute Erkenntnis für uns, die wir auch ins nächste Match gegen Berg mitnehmen, in der wir hoffentlich besser auftreten."

Die SG Gitschtal muss nächste Woche wie bereits erwähnt gegen den Tabellennachbarn Berg bestehen. Für Matrei heißt der nächste Gegner am Sonntag Nußdorf/Debant 1b.

