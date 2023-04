Unterhaltsames Topspiel! Baldramsdorf holt knappen Erfolg über Rennweg

Details Sonntag, 16. April 2023 11:12

Die 2. Klasse A hatte an diesem Wochenende so einiges zu bieten. Es standen nämlich zwei Topspiele, in denen die vier Spitzenreiter in direkten Duellen aufeinandertrafen, am Programm. Während im Defereggental die Heimmannschaft der SPG Oberes Mölltal die erste Saisonniederlage bescherte, wollte in Baldramsdorf der FC Rennweg dasselbe erreichen – nämlich eine Niederlage für den SV Baldramsdorf. Obwohl sie dreimal in dieser Begegnung in Führung gingen, wurde dieses Ziel dennoch verfehlt und der SV Baldramsdorf behielt die Punkte im eigenen Stadion.

Erste Hälfte mit Topspiel-Niveau

An einem kühlen Samstagnachmittag haben ungefähr 150 Fans den Weg auf den Baldramsdorfer Sportplatz gefunden, um sich dieses Spitzenspiel nicht entgehen zu lassen. Der Start in die Partie verlief dann relativ ausgeglichen mit ein paar Chancen auf beiden Seiten. Das erste Mal das Netz zum Zappeln brachten dann die Rennweger, die eine Unachtsamkeit in der Heimdefensive ausnutzen konnten und in Form von Lukas Aigner das 1:0 erzielten. Die Gastgeber ließ das aber kalt, sie glichen prompt durch Sladjan Djurdjevic vier Minuten später aus. Kurz vor dem Pausenpfiff kam nochmal Rennweg vors Tor. Walter Ramsbacher schloss in der 43. Minute ab und brachte somit sein Team vor der Halbzeit wieder in Führung.

Erstmalige Führung für Baldramsdorf beschert den Sieg

Nachdem die beiden Teams wieder aus den Kabinen kamen, dauerte es nicht lang, bis das Spiel wieder Fahrt aufnahm. Schon in der 46. Minute, also quasi mit dem Wiederanpfiff, konnte Gregor Rogl auf Seiten der Baldramsdorfer das Match wieder asugleichen. Rennweg ging also zweimal in Führung, doch beide Male wussten die Gastgeber etwas dagegenzusetzen. Nach diesem Muster setzte sich die Partie dann auch fort. Ein schönes Solo verwandelte Walter Ramsbacher in Minute 63 zur erneuten Gästeführung, ehe Sladjan Djurdjevic per Strafstoß die Wogen neun Minuten später wieder glättete. Danach war es aber nicht der FC Rennweg, der wieder in Führung ging, sondern erstmals an diesem Nachmittag der SV Baldramsdorf. Thomas Erlacher konnte einen Abpraller nach einem Freistoß in der 79. Spielminute zur ersten Heimführung verwandeln. Dieser Vorsprung sollte dann auch dies sein, was mit dem Schlusspfiff auf der Anzeigetafel stand. Dem FC Rennweg gelang der Ausgleich in der Schlussphase nicht mehr. Bitter für die Katschtaler, die dreimal in Führung gingen, den Sieg schlussendlich doch den Heimakteuern überlassen mussten. Somit liegen sie in diesem Führungsquartett nun schon sechs Punkte hinter den Spitzenreitern. Der SV Baldramsdorf ist einer dieser Spitzenreiter, der mit 46 Punkten und ohne einer Niederlage auf Rang eins thront.

Matthias Waiguny, Trainer SV Baldramsdorf:

„Die Partie startete ausgeglichen und entwickelte sich dann in ein Hin und Her, indem Rennweg dreimal in Führung ging und wir dreimal ausgleichen konnten. Mit dem 4:3 entschieden wir das Match, was aufgrund der Tatsache, dass wir mehr Spielanteile hatten, meiner Meinung auch verdient war. Schlüsselspieler waren heute auf unseren Seiten ganz klar Gregor Rogl, Thomas Erlacher und Sladjan Djurdjevic. Bei Rennweg sind die Flügelstürmer Huber und Aigner hervorzuheben.“

Natürlich will Baldramsdorf die Serie ohne Niederlage nächste Woche fortsetzen, wenn der Gegner auswärts Grafendorf heißt. Für Rennweg wartet ein Heimspiel gegen den Inhaber der roten Laterne, nämlich er SG Matrei 1b.

