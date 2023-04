Sieg in Unterzahl! Nußdorf schlägt Berg mit neun Mann am Feld

Details Sonntag, 23. April 2023 16:29

In der 2. Klasse A stand an diesem Wochenende die 19. Runde am Programm. Neben Favoritensiegen von Baldramsdorf und Rennweg, gab es auch Partien, deren Ergebnisse entgegen aller Erwartungen ausfielen. So auch im Duell zwischen dem FC-WR Nußdorf/Debant 1b und dem SV Berg. Zwar sind diese beiden Teams Tabellennachbarn, jedoch hatten die Gäste die ganze zweite Hälfte zwei Mann mehr am Feld. Dennoch gelang es den Osttirolern mit nur neun Spielern den Siegestreffer zu erzielen und die drei Punkte zu holen.

Rasanter Start in die Partie

Als die Begegnung zwischen Nußdorf und Berg am Samstag um 15:30 Uhr im Aguntstadion in Nußdorf angepfiffen wurde, waren ungefähr 150 Fußballfans anwesend, die sich über eine spannende Begegnung zweier Tabellennachbarn freuten. Die Heimmannschaft versuchte von Beginn an, das Spielgeschehen in die Hand zu nehmen, was ihnen relativ gut gelang. Nach zwölf Minuten konnten sie sich dann schon dafür belohnen. Nach einem Eckball verwandelte Daniel Christian Ignac zum zu diesem Zeitpunkt verdienten 1:0. Doch Berg ließ sich das nicht gefallen und schlug sofort zurück. Florian Suntinger netzte in der 14. Spielminute zum 1:1-Ausgleich. In weiterer Folge wurde das Spiel immer unruhiger. Auf beiden Seiten gab es viele Fouls, zwei Heimakteure sahen dafür auch Gelb.

Siegestreffer mit neun Spielern

Kurz vorm Pausenpfiff wurde es dann nochmal fulminant. Nicolas Blassnig foulte, nachdem er in der 34. Minute schon Gelb sah, ein zweites Mal und wurde deshalb vom Schiedsrichter des Platzes verwiesen. Nur eine Minute später brannten dann auch noch Philipp Veider die Sicherungen durch – er sah aufgrund einer Tätlichkeit ebenfalls Rot. Somit musste Nußdorf die zweite Hälfte mit neun Spielern bestreiten. Doch von der numerischen Unterlegenheit war in Hälfte zwei nicht viel zu sehen. Zwar waren die Heimischen eher mit dem Verteidigen beschäftigt, die besseren Chancen waren aber trotzdem auf deren Seite zu verzeichnen. Eine davon nutzte dann Fabian Hatz, als er in der 64. Minute zur 2:1-Führung abzog. Trotz zwei Mann mehr am Feld gelang es dem SV Berg in der Schlussphase nicht, ein Tor gegen gut verteidigende Nußdorfer zu erzielen, weshalb es dann auch bei diesem Ergebnis blieb. Die Osttiroler besiegten also mit nur neun Mann am Feld numerisch überlegene Berger, die zu wenig Konsequenz vorm Tor ausstrahlten. In der Tabelle tauschen die beiden Teams nun die Plätze.

Manuel Moser, Co-Trainer FC Nußdorf/Debant 1b:

„Spielerisch waren wir sehr gut drauf und zu Beginn auch klar stärker. Nach den zwei roten Karten stellten wir dann auf ein 4-4-0 um, mit dem Ziel, eher auf Konter zu spielen. Hinten haben wir absolut nichts mehr zugelassen und nach vorne waren wir auch besser. Daher ein verdienter Sieg, weil wir die bessere Mannschaft waren.“

Lange Zeit zum Feiern bleibt den Nußdorfern aber nicht. Schon nächsten Samstag müssen sie nämlich ein schwieriges Auswärtsspiel im Defereggental bestreiten. Auch der SV Berg hat keine leichte Aufgabe vor sich. Für die Drautaler geht’s zu Hause nämlich gegen den FC Rennweg um drei Punkte.

