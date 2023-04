Oberes Mölltal kann vorne anschließen! Später Sieg gegen Mühldorf

Details Sonntag, 30. April 2023 10:47

In der 2. Klasse A ging es an diesem letzten Aprilwochenende wieder heiß her. Neben einem 11:1-Kantersieg von Baldramsdorf oder einer Favoritenniederlage von Rennweg gegen Berg, musste die SPG Oberes Mölltal auch ein schweres Auswärtsmatch gegen den SC Mühldorf bestreiten. Zwar waren die Männer aus dem Oberen Mölltal lange in dieser Partie in Führung, die Entscheidung fiel aber nach einem Doppelschlag zum Schluss sehr spät. Die Begegnung endete mit 0:3.

Führung für die Gäste vor der Pause

Nachdem die SPG Oberes Mölltal vor zwei Wochen die erste Saisonniederlage hinnehmen musste und letzte Woche das Match gegen die TSU Nikolsdorf am grünen Tisch für sich entscheiden konnte, wollten die letztjährigen Absteiger aus der 1. Klasse A dieses Wochenende wieder sportlich überzeugen. Vor 100 Zusehern wurde dieses Match gegen den Talrivalen Mühldorf auf deren Sportplatz am Samstag um 14 Uhr angepfiffen. Bis die beiden Teams ins Match fanden, dauerte es aber ein wenig. Die Begegnung verlief in der Anfangsphase relativ ausgeglichen. In der 34. Minute war es dann soweit: die SPG Mölltal ging durch Niklas Beer in Führung. Mühldorf hatte dann noch die Chance zum 1:1, auch ein paar Freistoßgelegenheiten gab es auf Seiten der Heimischen. Verwertet wurde davon aber keine.

Ruhige zweite Hälfte mit späten Toren

Nach Wiederanpfiff blieb das Spiel vorerst ziemlich highlightarm. Den Mühldorfern gelang es relativ gut, die Offensive der oberen Mölltaler in Schach zu halten, aber auch die SPG Oberes Mölltal ließ hinten so gut wie garnichts zu. Die zweite Halbzeit wurde größtenteils im Mittelfeld ausgetragen und verlief ziemlich ruppig. Kurz vor Schluss kamen dann aber doch nochmal die Gäste vors Tor und schafften es schlussendlich, den Sack endgültig zuzuschnüren. Zuerst traf Dominik Fercher in der 87. Minute. Dann wurde eine Minute später Niklas Zraunig eingewechselt, der in der 90. Minute sein Jokertor zum 0:3-Endstand erzielen konnte. Die SPG Oberes Mölltal schafft es mit diesem Sieg also, vorne anzuschließen. Auf die beiden Spitzenreiter Baldramsdorf und Defereggental hat man drei Punkte Rückstand. Der SC Mühldorf befindet sich hingegen im Niemandsland der Tabelle, nämlich auf Rang zeh.

Alexander Ertl, Trainer SC Mühldorf:

„Es war ein schwieriges Spiel für uns. Die Mölltalter probierten es zu Beginn oft mit langen Bällen, wovon einer zum 1:0 umgewandelt wurde. Wir hatten dann auch noch ein paar Chancen. Die zweite Hälfte verlief dann, was die Möglichkeiten anbelangt, relativ ruhig. Der Schiri hatte trotz der harten Gangart alles unter Kontrolle. Die Gäste haben es dann im Endeffekt mit den zwei Toren clever runtergespielt und somit verdient gewonnen. Wir dürfen aber mit unserer Leistung zufrieden sein, auf der wir in den nächsten Wochen nun aufbauen wollen.“

Anfang Mai stehen dann schon die nächsten Matches in der 2. Klasse A am Programm. Nächsten Sonntag trifft Oberes Mölltal auf den SV Oberdrauburg, während sich der SC Mühldorf zur gleichen Zeit gegen die SG Gitschtal matcht.

