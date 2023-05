Unterhaltsames Topspiel! Rennweg schwächt SG Defereggental im Meisterkampf

Details Montag, 08. Mai 2023 12:28

Oberkärnten und Osttirol waren an diesem Wochenende wieder Schauplätze für viele spannende Duelle im Fußballsport. In der untersten Liga, der 2. Klasse A, kämpfen dieses Jahr viele Teams um den Aufstieg. Eines davon ist die SG Defereggental/St. Jakob. Der Verein aus Osttirol traf an diesem Samstag auf ein anderes Team aus dem vorderen Bereich der Tabelle, nämlich den FC Rennweg. Spannung war also garantiert im Topspiel der Liga an diesem Wochenende. Die Oberhand in dieser Partie behielt dann aber die Truppe aus dem Liesertal, welche sich mit 2:1 durchsetzte und dadurch den Osttirolern ein Haxerl im Meisterkampf stellen konnten.

Traumtor zum Führungstreffer

Es war alles angerichtet in der Katschtalarena in Rennweg, als Schiedsrichter Martin Leitgeb dieses Spitzenspiel vor über 250 Zusehern um 17 Uhr anpfiff. Die Anfangsphase dieser Partie verlief weitestgehend ruhig, beide Teams mussten erst ins Spiel finden, um nicht unnötig in die Gefahr eines Gegenangriffes zu geraten. Ab der 30 Minute wurde das Match dann aber lebhafter. Nachdem der FC Rennweg vorher schon eine gute Torgelegenheit zu verbuchen hatte, fasste sich Mario Payer in der 32. Minute ein Herz, zog aus knapp 30 Metern ab und brachte den Ball perfekt im Netz unter. Führung für Rennweg auf heimischen Rasen. Nachdem der Jubel über diesen sehenswerten Treffer der Heimmannschaft abklang, ertönte auch schon der Pausenpfiff.

Entscheidender Treffer für die Heimmannschaft

Nach 15 Minuten Pause und einer anscheinend guten Halbzeitansprache von Gästecoach Hanser, kamen die Männer aus dem Defereggental schwunghaft aus den Kabinen. Nur drei Minuten dauerte es nach Wiederanpfiff bis die Gäste durch Dennie Fuetsch den Treffer nach einem Freistoß zum 1:1-Ausgleich erzielten. Die Partie war wieder ausgeglichen. Es dauerte aber nicht lange, bis Rennweg die passende Antwort auf diesen Treffer der Osttiroler fand. Eine einstudierte Eckballvariante in Minute 60 konnte Dejan Bozicic in Minute 60 zum erneuten Führungstreffer umwandeln. Die Gäste aus dem Defereggental wollten in weiterer Folge den erneuten Ausgleich und hatten, vor allem in der Schlussphase durch Standards, auch die ein oder andere Gelegenheit dazu. Den Weg in den Kasten fand der Ball aber nicht mehr. So holt sich der FC Rennweg die drei Punkte auf heimischen Rasen, bleibt weiterhin auf dem vierten Rang und schwächt die SG Defereggental im Kampf um den Aufstieg. Aufgrund der Tatsache, dass der SV Baldramsdorf seine Partie gegen Dölsach souverän mit 7:0 gewinnen konnte, distanziert dieser die Osttiroler um drei Punkte. Diese befinden sich nun gemeinsam mit der SPG Oberes Mölltal in der Rolle des Jägers.

Martin Holzer, Trainer FC Rennweg:

„Es war immens wichtig für uns, ein gutes Spiel abliefern zu können. Nachdem in den letzten Partien immer ein bisschen was gefehlt hat, haben wir es diesmal geschafft uns gut zu motivieren und stark aufzutreten. Vor allem das verbesserte Zweikampfverhalten war der Schlüssel zum Erfolg. Wir hatten mit unserem jungen Team den größeren Willen, uns gut zu präsentieren, deshalb war der Sieg auch verdient. Weiterhin wollen wir in jedem Match unser Können zeigen, obwohl nach vorne sowie nach hinten wahrscheinlich nicht mehr viel möglich sein wird. Ein gutes Auftreten sowie die Förderung unserer jungen Spieler sind die Ziele.“

Die nächsten Matches stehen kommende Woche am Programm. Der FC Rennweg muss nach Osttirol zur TSU Nikolsdorf reisen, die SG Defereggental/St. Jakob trifft zuhause auf den SK Grafendorf.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei