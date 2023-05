Schritt für Schritt aus dem Tabellenkeller! Matrei holt Dreier gegen Dölsach

Details Sonntag, 21. Mai 2023 20:19

Der Endspurt ist in der 2. Klasse A angebrochen. Während die Teams vorne um den Aufstieg kämpfen, geht es auch im hinteren Bereich der Tabelle noch heiß her. Zwar kann aus der 2. Klasse kein Team mehr absteigen, jeder will jedoch sein Bestes geben und möglichst weit vorne im Ranking landen. Ein Duell mit einigen Highlights, war jenes am Samstagabend zwischen der SG Sportunion Matrei/Lokomotive Matrei 1b und Dynamo Dölsach B. Die Gäste gingen in Führung, doch Matrei drehte das Spiel und gewann mit 3:1.

Dölsach geht in Führung

Als die Partie am Abend des 20. Mai angepfiffen wurde, hatten sich ungefähr 110 Fans im Tauernstadion Matrei eingefunden. Beide Mannschaften starteten gut ins Spiel, welches zu Beginn recht ausgeglichen verlief. Dann passierte nach einer guten halben Stunde in der heimischen Defensive, den Tobias Nussbauer sofort auszunutzen wusste. Der Gästeakteur brachte sein Dölsacher Team in Minute 33 mit 0:1 in Führung. Bis auf diesen Treffer blieb der erste Durchgang ziemlich ereignislos, zur Pause war also Dölsach in Führung.

Die Halbzeitansprache wirkt

Als die beiden Teams nach Wiederanpfiff aus den Kabinen kamen, zeigte sich gleich ein anderes Bild. Die Halbzeitansprache von Matrei-Coach Michael Veiter dürfte etwas bei seinem Team ausgelöst haben, denn schon nach zehn Minuten in Durchgang zwei glich Fabian Presslaber die Partie wieder aus. Dies war ein Wendepunkt in diesem Duell, denn von da an drückten die Gastgeber immer mehr auf weitere Treffer. Diese sollten dann auch gelingen. Zuerst schoss Philipp Trager das verdiente 2:1, ehe kurz vor Schluss Alexander Bergerweiss den Sack mit seinem Tor zum 3:1 zuschnürte. Matrei drehte die Partie und darf sich über drei Punkte und einem gutgemachten Rang in der Tabelle freuen – Rang zwölf nun für die Osttiroler. Dölsach bleibt derweil im Niemandsland der Tabelle, auf Platz acht, stehen.

Michael Veiter, Trainer SG SU/Lok Matrei 1b:

„Das Match startete ausgeglichen, wobei wir uns durch einen Eigenfehler in Hälfte eins den Gegentreffer einfingen. Im zweiten Durchgang ist meine Mannschaft aber dann in Höchstform aufgelaufen – was wir das ganze Frühjahr über trainiert haben, haben wir in Hälfte zwei umgesetzt. So schafften wir es, die Partie zu drehen. Pauschallob an das ganze Team und herausheben möchte ich Fabian Presslaber und Philipp Trager, die beide besonders gut drauf waren. In den restlichen Partien wollen wir natürlich auch wieder unser Bestes geben.“

Das nächste Match steht für Matrei 1b nächsten Samstag an. Dort geht es auswärts zum SV Berg. Dynamo Dölsach B erwartet am gleichen Tag zuhause die SG Gitschtal.

