Punkteteilung im Tabellenmittelfeld! Berg kommt trotz roter Karte zurück und holt Remis gegen Dölsach

Details Sonntag, 04. Juni 2023 12:36

Die Entscheidung über die Meisterschaft in der 2. Klasse A ist bereits gefallen. Für die Teams im Mittelfeld dieser Liga geht es in den letzten Spielen also um nicht mehr viel. Dennoch will jede Mannschaft gerne noch den ein oder anderen Platz gutmachen und sich gut präsentieren in den letzten Runden. Eine Begegnung im Tabellenmittelfeld war am Samstag jene zwischen dem SV Berg und Dynamo Dölsach B. Dieses Match endete schließlich mit einer Punkteteilung nach einem 2:2-Remis.

Gästeführung in Halbzeit eins

Als die Partie am Samstag um 18 Uhr am Berger Sportplatz angepfiffen wurde, hatten sich ungefähr 150 Fans eingefunden, um ihre Mannschaft in der Schlussphase der laufenden Spielzeit nochmal zu unterstützen. Lange geschah nichts in dieser Begegnung, die von Beginn an recht ausgeglichen war. Dann nutzte Lukas Hinterholzer aber in der 37. Minute eine Unstimmigkeit in der Heimdefensive aus und brachte seine Dölsacher vor der Pause mit 1:0 in Führung. Danach ging es schon in die Kabinen.

Dölsach erhöht, Berg kommt zurück

Auch der zweite Durchgang zeigte ein ähnliches Bild wie der erste – nämlich ein ausgeglichenes. Doch dann war es wieder die Dölsacher Mannschaft, diesmal durch David Mietschnig, der zuerst ein Tor glückte. Die Osttiroler also nun mit zwei Toren in Front, doch das änderte sich schnell. Nicht mal eine Minute dauerte es, bis dem SV Berg ein Strafstoß zugesprochen wurde, den Reinhard Messner zum Anschlusstreffer verwandelte. Einer nun wieder offenen Partie wurde acht Minuten später ein nächster Spielhöhepunkt hinzugefügt, als Daniel Hartlieb auf Seiten der Drautaler seine zweite gelbe Karte sah und somit des Platzes verwiesen wurde. Trotz der numerischen Unterlegenheit drückte Berg in der Schlussphase auf den Ausgleich, der schließlich durch Elias Wassermann nach einem gut angetragenen Freistoß erzielt wurde. Das Match der beiden Teams endete also mit einem gerechtem 2:2-Unentschieden. Berg ist nun Sechster in der 2. Klasse A, während Dölsach zwei Plätze darunter auf Rang acht steht.

Raphael Neuhauser, Trainer SV Berg:

„Wir sind zu Beginn nicht richtig ins Spiel gekommen, trotzdem war es recht ausgeglichen. Nachdem Dölsach zwei Tore geschossen hat, wurden wir klar besser, waren auch mit zehn Mann dann stärker und konnten uns letztendlich einen verdienten Punkt holen. Die Mannschaft hat sich über die Saison hinweg gut entwickelt und nächstes Jahr wollen wir dann ganz klar vorne mitspielen.“

Bevor die Sommerpause vor der Tür steht, haben beide Teams noch jeweils ein Match zu bestreiten. Berg trifft auswärts auf die SG Defereggental, während bei Dölsach B noch ein Derby gegen Nußdorf/Debant 1b am Programm steht.

