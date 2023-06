Zum Saisonabschluss: Mühldorf holt Remis gegen Meister Baldramsdorf

Details Freitag, 09. Juni 2023 11:01

Die letzte Runde der 2. Klasse A in der Saison 2022/23 ist angebrochen und der SV Baldramsdorf steht in dieser schon als Meister fest. Für die Elf aus dem Nachbarort von Spittal ging es im letzten Match der 2. Klasse für eine Weile auswärts nochmal gegen den SC Mühldorf zur Sache. Dieser wollte den frischgebackenen Meister nochmal fordern und erledigte seine Aufgabe sauber. Es gelang den Mühldorfern nämlich, den Baldramsdorfern im Feiertagsmatch einen Punkt abzuluchsen.

Frühe Action in der Begegnung

In den letzten Begegnungen der laufenden Spielzeit kam der SC Mühldorf immer mehr in Fahrt. Nachdem man sich Rennweg knapp geschlagen geben musst (4:3), konnte man danach vier Punkte in zwei Matches holen. Auch gegen Baldramsdorf sollte ein Punktgewinn das Ziel sein und es startete gleich perfekt für die Heimmannschaft. Schon in der ersten Minute landete der Ball das erste Mal im Netz. Ein Eigentor der Gäste durch Michael Lenzhofer bescherte Mühldorf die frühe Führung. Lange dauerte es aber nicht und die Gästeelf schlug zurück. Favour Obidimma schoss postwendend in Minute zwei den Ausgleich. Die frühen Tore waren, bis auf ein bis zwei Tormöglichkeiten auf beiden Seiten, aber dann auch schon alles, was diese erste Halbzeit zu bieten hatte.

Mühldorf holt sich im Endspurt einen Punkt

Durchgang zwei begann Mühldorf auch wieder mit Schwung und so landete der Ball kurz nach Wiederanpfiff an der Latte. Danach kam aber Baldramsdorf gleich doppelt zum Zug. Zuerst brachte Gregor Rogl sein Team in Front, ehe dann Dominik Grutschnig acht Minuten später auf 1:3 erhöhte. Es schien so, als würde alles wieder seinen gewohnten Lauf nehmen und der Tabellenführer mit drei Punkte heimgehen. Mühldorf aber gab sich nicht auf und erarbeitete sich in Minute 73 den Anschlusstreffer durch Markus Kampitsch. Die beherzte Leistung der Gastgeber sollte schließlich belohnt werden, denn kurz vor Schluss gelang Manuel Zlanabitnig der Ausgleich zum 3:3. Dieses Endergebnis war dann auch nach 90 Minuten auf der Anzeigetafel zu sehen.

Tabellenplatzierung der Teams

Mühldorf schafft es im letzten Spiel, dem Meister Baldramsdorf noch drei Tore einzuschenken und sich einen Punkt zu sichern. Damit werden die Mölltaler diese Saison auf einem zweistelligen Tabellenplatz abschließen. Ob es in der Endabrechnung der zehnte oder elfte Rang wird, stellt sich am Samstag beim Match vom SV Oberdrauburg heraus. Der SV Baldramsdorf schließt die Saison mit 67 Punkten bekanntlich am ersten Rang ab und wird in der nächsten Spielzeit in der 1. Klasse zu sehen sein.

