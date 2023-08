Anschlusstreffer kommt zu spät: Matrei 1b triumphiert bei Grafendorf

Details Sonntag, 20. August 2023 07:44

Durch ein 2:1 am Freitagabend im Rahmen der 4. Runde in der 2. Klasse A holte sich SG Sportunion/Lokomotive Matrei 1b drei Punkte bei SK Grafendorf und sogleich den zweiten Saison-Vollerfolg.

Anschlusstor ohne Folgewirkung

Anfangs kam das Match relativ ausgeglichen daher, fast schon unspektauklär daher, ehe unmittelbar vor dem Seitenwechsel die Gäste den ersten Torerfolg ins Visier nahmen. Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf SG SU/Lok Matrei 1b zum 1:0 (41.) - Mathias Johannes Mattersberger vollstreckte zum 0:1. Zur Pause war der Gast im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Im zweiten Durchgang kamen schließlich beide Mannschaften zu Einschusschancen. In Minute 71 bejubelte SG Sportunion Matrei/Lokomotive Matrei 1b das 2:0 - abermals trug sich Mathias Johannes Mattersberger in die Schützenliste ein. Kurz vor Ultimo war noch Philipp Fritzer zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von Grafendorf verantwortlich (89.) - doch der Anschlusstreffer kam zu spät. Am Ende nahm SG Sportunion/Lokomotive Matrei 1b bei der Heimmannschaft einen Auswärtssieg mit.

Auch wenn die Saison noch jung ist: Der Blick auf die Tabelle ist für SK Grafendorf wenig erfreulich. Nach der Niederlage rangiert Grafendorf nur noch auf Platz zehn.

Bei SG SU/Lok Matrei 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 13 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (9). Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. SG Sportunion Matrei/Lokomotive Matrei 1b liegt nun auf Platz sieben.

Kommenden Samstag (17:00 Uhr) tritt Grafendorf bei TSU Nikolsdorf an, einen Tag später muss SG SU/Lok Matrei 1b seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen URC Thal/Assling 1b erledigen.

2. Klasse A: SK Grafendorf – SG Sportunion Matrei/Lokomotive Matrei 1b, 1:2 (0:1)

89 Philipp Fritzer 1:2

71 Mathias Johannes Mattersberger 0:2

41 Mathias Johannes Mattersberger 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.