SV Berg siegt am Samstagabend souverän beim SC Mühldorf

Details Sonntag, 20. August 2023 19:22

Am Samstagabend machte der SV Berg vor fremder Kulisse mit dem SC Mühldorf "kurzen Prozess", triumphierte im Zuge der 4. Runde in der 2. Klasse A souverän mit 3:0 und lanciert den dritten Vollerfolg am vierten Spieltag.

Nach Blitzstart Tore vor und nach der Pause

Die Hausherren legten vor 90 Zuschauern mutig los, doch die Gäste schlugen früh eiskalt zu: Florian Suntinger schob nach feinem Laufpass zum 0:1 ein (8.). Danach nahmen die Gäste das Heft in die Hand, legten noch vor dem Seitenwechsel den zweiten Streich nach: Richard Moritzer vollstreckte zum 0:2 (40.) - dem Pausenstand. Und der dritte, sogleich entscheidende Streich folgte direkt nach Wiederbeginn: Florian Suntinger forcierte einen Doppelpack, hob den Ball nach einem Konter fein unter die Querlatte - 0:3 (55.). Diesen Vorsprung brachten die Gäste dann souverän ins Ziel.

