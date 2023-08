Absteiger Mölltal weiterhin mit weißer Weste! Erfolg über Grafendorf

Details Sonntag, 13. August 2023 21:02

Auch in der 2. Klasse A wurde an diesem zweiten Augustwochenende wieder fleißig Fußball gespielt. In dieser 3. Runde der laufenden Spielzeit trafen der FC Mölltal Obervellach und der SK Grafendorf aufeinander. Die Mölltaler, die in der letzten Saison noch in der 1. Klasse austrugen, mussten den Gang in die 2. Klasse antreten. Dort läuft es zurzeit gut für sie, in zwei Spielen konnten sie zwölf Mal netzen und sechs Punkte einholen. Auch in der Partie gegen Grafendorf gingen die drei Zähler an den FC Mölltal.

Grafendorf kontert Mölltal-Führung

Bei perfekten Fußballwetter am Sportplatz in Obervellach, hatten sich am Samstagnachmittag ungefähr 150 Zuseher eingefunden. Diese bekamen einen Blitzstart ihrer Heimmannschaft zu Gesicht, denn schon in Minute 8 scorte Stefan Pacher in diesem Match zum ersten Mal. Lange ließ Grafendorf aber nicht auf die Antwort warten: Justin Kroos glich nur fünf Minuten später wieder aus. Dem war aber nicht genug, nach einer weiteren Viertelstunde netzte er erneut und brachte seine Grafendorfer erstmals in Front.

Partie nach 63 Minuten gedreht

Nachdem sich der SK Grafendorf nach 30 gespielten Minuten die Führung krallte, drehte der FC Mölltal wieder auf. Noch vor der Pause erzielte Christopher Granig den 2:2-Ausgleich. Nach Wiederanpfiff flog dann der Grafendorfer Patrick Steiner mit Gelbrot vom Platz, was sich sogleich aufs Spielgeschehen auswirkte. Nur drei Minuten nach dem Platzverweis brachte Joel Maier die Mölltaler in Front, ehe Stefan Pacher nach weiteren zwei Minuten noch einen drauflegte. Mit diesem Doppelschlag endete dann auch die Partie, das Tor wurde kein weiteres Mal getroffen. Somit bewahrt der FC Mölltal Obervellach weiterhin die weiße Weste mit drei Erfolgen in drei Matches. Der SK Grafendorf steht mit einem Sieg und zwei Niederlagen im Tabellenmittelfeld.

Helmut Fercher, Trainer FC Mölltal Obervellach:

„Zusammengefasst kann man sagen, dass wir in der ersten Halbzeit nicht unsere gewohnte Leistung abrufen konnten, dies sich dann aber im zweiten Durchgang verbesserte, weshalb wir verdient gewonnen haben. In dieser Saison wollen wir uns im vorderen Bereich der Tabelle etablieren, der sofortige Wiederaufstieg ist nicht unbedingt das Ziel.“

Am kommenden Wochenende stehen die nächsten Begegnungen in der 2. Klasse A am Programm. Der FC Mölltal Obervellach bekommt es mit dem gefährlichen Neueinsteiger, Thal/Assling 1b zu tun. Der Gegner des SK Grafendorf kommt ebenfalls aus Osttirol: Matrei 1b.

