Auch Osttiroler-B-Derby bringt nichts ein! Lienz 1b weiterhin sieglos

Details Montag, 02. Oktober 2023 14:54

In der 2. Klasse A stand an diesem Wochnende ein Derby am Programm. In Osttirol trafen die B-Mannschaften von Rapid Lienz und der SG Sportunion Matrei/Lok Matrei aufeinander. Die beiden Mannschaften waren in dieser Klasse eher unten angesiedelt, wobei Matrei im Tableu ober den Club aus der Bezirkshauptstadt stand. Dieser konnte in der laufenden Saison noch keinen einzigen Sieg verbuchen, lediglich ein Unentschieden gegen die SG Defereggental brachte einen Punkt ein. Auch an diesem Wochenende konnte kein weiterer Zähler geholt werden, man verlor gegen Matrei 1b mit 2:3.

Das Schlusslicht geht in Führung

Trotz der mageren Punkteausbeute starteten die Lienzer selbstbewusst in die Partie. Ein Derby ist auch bei B-Mannschaften immer etwas Besonderes. Schon in der 15. Minute wurden sie auch dafür belohnt, Samuel Patterer brachte die Heimmannschaft früh mit 1:0 in Führung. Dies war gleichzeitig auch der Pausenstand, in Hälfte eins fiel kein weiterer Treffer.

Siegeshoffnungen werden in der Schlussphase zerschlagen

Den zweiten Durchgang eröffnete dann die SG Matrei 1b. Samuel Berger brachte die Kugel in Minute 66 im Netz unter. Quasi im Gegenzug gingen aber wieder die Hausherren in Führung, als Zurab Akhmedov in der 69. Spielminute den Ball über die Linie in den Kasten beförderte. Nun sah es für Lienz 1b so aus, als holten sie endlich die lang ersehnten drei Zähler, doch kurz vor Schluss wurden diese Hoffnungen zunichte gemacht. So war es zuerst Moritz Wibmer, der die Partie wieder ausglich, ehe Oliver Bstieler in Minute 87 das Spiel zugunsten der Gäste drehte und Lienz um die Punkte brachte – Endergebnis 2:3. Somit bleibt Lienz weiterhin mit dem einen Punkt am Konto am letzten Platz stehen, während Matrei sich auf Platz neun verbessert.

Die nächste Chance, drei Zähler zu holen, besteht für Rapid Lienz 1b nächste Woche, wenn der Gegner der Tabellennachbar aus Nikolsdorf ist. Auch Matrei 1b trifft wieder auf ein Teams aus der Umgebung, sie erwarten vor heimischer Kulisse die SG Defereggental.

