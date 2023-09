9 Spiele, 9 Siege! Auch gegen Dölsach gibt sich Gitschtal keine Blöße

Details Sonntag, 24. September 2023 16:28

Die Mannschaft der Stunde in der 2. Klasse A ist die SG Gitschtal. Aus neun Spielen konnten die Gitschtaler jedes davon gewinnen. Ganze 48 Tore erzielte die Mannschaft bereits in dieser Saison, was einen Durchschnitt von fünf Treffern pro Spiel darstellt. Auch im Aufeinandertreffen gegen den FC Dynamo Dölsach 1b wurden sie diesem Schnitt gerecht und holten auswärts die drei Punkte mit einem klaren 5:1-Erfolg.

Spiel schon vor der Pause entschieden

Das Spiel im Dölsacher Römerstadion, das von 80 Fans aufgesucht wurde, startete wie so oft mit Offensivaktionen der Gäste. Maximilian Holz konnte in der neunten Spielminute bereits das erste Mal am Samstagnachmittag das Spielgerät im Netz versenken. Nur acht Minuten später machte Manuel Linhard es ihm gleich, er erzielte den Treffer zum 0:2. Kurz darauf war es wieder Maximilian Holz, der seinen Doppelpack bejubeln durfte, ehe Philipp Kofler, der Spielertrainer der Gäste aus dem Gitschtal, zum 0:4 aus heimischer Sicht verwertete. Dies war gleichzeitig auch der Pausenstand.

Einen Treffer, mehr lässt Gitschtal nicht anbrennen

Dadurch, dass das Ergebnis nach 45 Minuten schon Bände sprach und schon fast ein Wunder passieren müsste, dass die SG Gitschtal das Match noch aus der Hand gab, schalteten sie ein paar Gänge zurück. David Mietschnig nutzte dies aus und erzielte in der 52. Minute das 1:4. Doch mehr Treffer wollten den Hausherren nicht mehr gelingen, stattdessen waren die Gäste nochmal am Zug. Mario Santner vollendete in Minute 77 einen Angriff und brachte somit auch den 1:5-Endstand auf die Anzeigetafel. Somit bleibt die SG Gitschtal weiterhin ohne Punktverlust unangefochten auf Rang eins. Dölsach 1b rangiert hingegen mit nur sechs Zählern auf Rang elf.

Philipp Kofler, Trainer SG Gitschtal:

„Die Mannschaftsleistung war in der ersten Hälfte mal wieder tadellos. Von Beginn an dominierten wir das Spiel, erzielten vier Treffer, was uns dann auch erlaubte, in der zweiten Hälfte ein wenig zurückzuschrauben. Neunter Sieg nun im neunten Spiel – eine wirklich erfreuliche Bilanz für uns. Ganze 48 Tore sind für unsere Offensivabteilung auch eine beachtliche Leistung. Die schwierigen Gegner wie Berg oder Mölltal kommen aber erst.“

Bevor es für Gitschtal gegen diese Gegner geht, steht kommenden Samstag noch das Match gegen Mühldorf am Programm. Dölsach 1b trifft tags zuvor daheim auf den SV Berg.

