Erste Saisonniederlage! Berg zwingt Gitschtal in die Knie

Details Samstag, 07. Oktober 2023 18:35

Für die SG Gitschtal lief in dieser Saison in der 2. Klasse A bisher alles nach Plan. Von zehn Spielen konnten die Gitschtaler alle gewinnen und eine beachtliche Tordifferenz von 58:8 vorweisen. An diesem Wochenende nahm diese Serie der ungeschlagenen Matches jedoch ein Ende. Der SV Berg war der Club, der die SG Gitschtal in dieser Saison erstmals in die Knie zwingen konnte.

Duell auf hohem Niveau

Es war das Topspiel der Liga, das am Samstagnachmittag um 14:30 Uhr am Sportplatz in Berg angepfiffen wurde. Die beiden Teams, welche einen optimalen Saisonstart hinlegten (30 Punkte nach zehn Spielen bzw. 25 Punkte nach zehn Spielen), duellierten sich von Beginn an auf hohem Niveau. Nach einigen Möglichkeiten auf beiden Seiten, von denen aber keine den Weg ins Tor fand, ging es mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause.

Goldtreffer durch Elfer in der Schlussphase

Das Niveau des Topduells stagnierte auch nicht in der zweiten Hälfte. Zwar mangelte es anfangs an Chancen, doch das war der stabilen Defensive auf beiden Seiten geschuldet. In Minute 85 kam dann der Wendepunkt: nach einem Foul an Richard Moritzer zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Diese Gelegenheit ließ sich Daniel Thalmann nicht entgehen, er netzte souverän zur Führung für sein Heimteam. Kurz vor Schluss also der Treffer für den SV Berg, den die Gäste nicht mehr ausgleichen konnten und somit die erste Niederlage in dieser Spielzeit hinnehmen müssen. Damit rückt das Spitzenfeld näher zusammen. Gitschtal bleibt trotzdem an erster Stelle, doch dahinter kommen der SV Berg und der FC Mölltalern den Tabellenführern gefährlich nahe.

Raphael Neuhauser, Trainer SV Berg:

„Kollektiv eine sehr gute Leistung meiner Mannschaft mit einem Sterntag unseres Torhüters. Die Zuseher bekamen ein top 2.-Klasse-Spiel zu sehen. Gitschtal hatte vielleicht leichte Chancenvorteile, durch unseren Einsatz und Kampfgeist war es im Endeffekt aber ein hart erkämpfter, verdienter Sieg. Im Herbst wollen wir nun weiterhin nicht mehr als zwei Punkte auf die Spitzenreiter verlieren, um in der Rückrunde im direkten Duell es dann selbst in der Hand zu haben.“

Die nächsten Aufgaben für die beiden Mannschaften werden nicht unbedingt leichter. Es stehen Duelle gegen die Teams aus dem Mölltal am Programm. Während der SV Berg am Samstagnachmittag den Tabellennachbarn FC Mölltal empfängt, bekommt es die SG Gitschtal, ebenfalls zuhause, mit der SPG Oberes Mölltal zu tun.

