Ist das die Erlösung? Strauchelnde SG Defereggental feiert klaren Sieg über Nikolsdorf

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 17:55

Noch in der letzten Saison war die SG Defereggental/St. Jakob fast das Maß aller Dinge. Gemeinsam mit dem SV Baldramsdorf und der SPG Oberes Mölltal lieferten sich die Osttiroler in der 2. Klasse A einen wahrlich aufregenden Titelkampf. In dieser Saison ließ die SG Defereggental diese Form der letzten Saison aber komplett vermissen, nur zwei Erfolge konnten sie bis dato verzeichnen. Gegen die TSU Nikolsdorf zeigte man sich aber wieder mit einem besseren Gesicht, das Tabellenschlusslicht konnte man mit 4:0 abschießen.

Alles klar in Hälfte eins

Schon von Beginn an konnte man sehen, in welche Richtung sich dieses Match entwickeln würde, denn die SG Defereggental startete schwungvoll hinein. Ein Doppelschlag in Minute 14 und 15 durch Claudio Hafele und Mario Veider bestätigte dies dann und brachte die Gastgeber früh in der Partie in Führung. Eine Viertelstunde später legte Lukas Mellitzer noch einen drauf und fixierte somit den klaren 3:0-Pausenvorsprung.

Klarer Sieg für die SG Defereggental

Nach vielen Tormöglichkeiten für die Heimmannschaft in der ersten Hälfte, ging es auch im zweiten Durchgang ähnlich weiter. Bereits nach einer Minute verhinderte zweimal nur das Aluminium den vierten Treffer für die Defereggentaler. Weitere Chancen folgten und in der 90. Minute war dann auch der starke Torhüter der Gäste, Fabian Rauter, besiegt, als Simon Stemberger zum 4:0-Endstand einschob. Damit feiert die SG Defereggental/St. Jakob den erst dritten Saisonsieg und belegt damit den neunten Platz. Nikolsdorf hat weiterhin die rote Laterne inne.

Claudio Hafele, Funktionär SG Defereggental/St. Jakob:

„Verdienter Sieg für uns, da es eigentlich nur in eine Richtung ging und von Nikolsdorf nicht viel Gegendruck kam. Es hätte auch höher ausgehen können, da wir viele Möglichkeiten liegengelassen haben. Ein wichtiger Sieg, denn seit unserem Einbruch nach dem Sommer kommen wir noch nicht richtig in Fahrt, wir werden aber weiterhin versuchen, aus jedem Spiel das Beste herauszuholen.“

Der Spielplan für die beiden Mannschaften nächste Woche sieht wie folgt aus: Die SG Defereggental trifft auf den ebenfalls formschwachen SK Grafendorf, während Nikolsdorf es mit dem FC Dynamo Dölsach 1b zu tun bekommt.

