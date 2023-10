Klare Angelegenheit! Mühldorf fertigt Tabellenschlusslicht Lienz 1b ab

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 19:50

In der 2. Klasse A geht es auf den oberen Rängen vor dem Winter heiß her. Aber auch im Mittelfeld des Klassements zeigen manche Mannschaften oft mit guten Leistungen auf. So auch der SC Mühldorf, der an diesem Wochenende auf Rapid Lienz 1b traf. In diesem Match fertigten die Mölltaler, die sich im Tabellenmittelfeld befinden, das Schlusslicht aus Osttirol klar mit 5:0 ab.

Mühldorf gibt den Ton an

Schon von Beginn an zeigte sich klar, in welche Richtung dieses Match gehen würde, denn bereits in der neunten Minute durfte die Heimmannschaft zum ersten Mal jubeln. Der Torschütze in der Anfangsphase hieß Bernhard Hopfgartner. Auch vor dem Kabinengang gab es erneut Grund zu feiern, als Patrick Pacher den Ball zum zweiten Mal an diesem Nachmittag für die Heimelf versenkte – 2:0 zur Pause.

Klarer Sieg der Gastgeber

Zu Beginn des zweiten Durchgangs machte der SC Mühldorf dort weiter, wo sie in Hälfte eins aufgehört hatten, nämlich beim Toreschießen. So versenkten Johannes Reinsperger und erneut Bernhard Hopfgartner den Ball innerhalb einer Viertelstunde im Netz und stellten das Zwischenergebnis auf 4:0. Die Gäste aus Lienz versuchten sich mit Kontern, den Weg in den Kasten fand der Ball jedoch nicht. Johannes Reinsperger setzte schließlich mit seinem Treffer zum 5:0 in der 67. Minute den Schlusspunkt der Partie. Damit sichert der SC Mühldorf den siebenten Tabellenrang ab, während Rapid Lienz 1b weiterhin den letzten Platz der Liga belegt.

Johannes Rogl, Trainer SC Mühldorf:

„Die Mannschaft hat heute brav gespielt, alle waren motiviert und wir hatten das Spiel die meiste Zeit in der Hand. Mit gefühlt 25 Eckbällen drängten wir die Gegner hinten rein, sie wurden nur ab und zu mit Konter gefährlich. Alles in allem ein verdienter Sieg, aus dem wir den Schwung auch in die letzte Partie der Herbstsaison sowie in die Rückrunde mitnehmen wollen. Dort wollen wir vielleicht noch den einen oder anderen Platz gutmachen.“

Vor der Winterpause haben die Mannschaften noch jeweils ein Match zu bestreiten. Der SC Mühldorf muss auswärts in St. Jakob gegen die SG Defereggental antreten und Rapid Lienz 1b hat auf heimischen Rasen die SPG Oberes Mölltal zu Gast.

