Torfestival in Matrei: Überzeugender 7:0-Sieg gegen Grafendorf

Am Samstagabend fand im Tauernstadion in Matrei ein Fußballspiel in der 2. Klasse A zwischen der SPG Sportunion/Lok Matrei 1b und dem SK Grafendorf statt. Die Zuschauer waren gespannt auf das Aufeinandertreffen der beiden Teams, das sich letztendlich zu einem überzeugenden Sieg für Matrei entwickelte. Das Spiel endete mit einem deutlichen 7:0-Sieg für die SPG Sportunion/Lok Matrei 1b.

Klare Verhältnisse bereits zur Pause

Bereits in der 4. Minute eröffnete Fabian Presslaber den Torreigen und brachte Matrei frühzeitig in Führung. In der 8. Minute erhöhte Jonas Wibmer den Vorsprung mit einem weiteren Treffer. Noch vor dem Halbzeitpfiff gelang es Fabian Presslaber erneut, das Tor zu finden und das Ergebnis in der 24. Minute auf 3:0 auszubauen.

Matrei lässt auch in Durchgang zwei nicht nach

Nach der Pause setzte Mathias Mattersberger das dominante Spiel von Matrei fort und erzielte in der 46. Minute das vierte Tor. Kurz darauf, in der 49. Minute, war es erneut Fabian Presslaber, der sich in die Torschützenliste eintrug und damit einen Hattrick vollendete. Die SPG Sportunion/Lok Matrei 1b ließ auch in weiterer Folge nicht nach und baute ihre Führung weiter aus. In der 74. Minute erhöhte Theo Fuetsch auf 6:0. Den Schlusspunkt setzte Michael Wolsegger in der 87. Minute mit dem siebten und letzten Tor des Spiels. Matrei beherrschte das Spielgeschehen und kontrollierte den Ballbesitz über weite Strecken der Partie. Durch die starke Leistung der Spieler auf dem Feld sicherte sich die SPG Matrei 1b einen verdienten Sieg und konnte ihren 10. Platz in der Tabelle mit nunmehr 17 Punkten festigen. Der SK Grafendorf verharrte auf dem 11. Platz mit 11 Punkten auf seinem Konto.

Ob Matrei 1b seine Torlaune auch in der nächsten Partie fortsetzen kann, wird sich am kommenden Sonntag gegen Thal/Assling 1b zeigen. Grafendorf ist tags zuvor auf Wiedergutmachung aus und erwartet daheim die TSU Nikolsdorf.

