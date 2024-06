Spannendes Prestigeduell zwischen Gitschtal und Mölltal endet unentschieden

Spielberichte

In der letzten Runde der 2. Klasse A trafen am Samstagabend die SG Gitschtal und der FC Mölltal Obervellach aufeinander. Für den FC Mölltal, der bereits seit der Vorwoche als Meister feststand, ging es in diesem Spiel nur noch um die Ehre. Wäre Gitschtal in der Vorwoche siegreich gewesen, hätte dieses Match ein Titelshowdown werden können. Stattdessen muss Gitschtal am zweiten Platz nun in die Relegation gegen den SV Afritz (2. in der 2. Klasse B). Dennoch musste zuerst dieses Spiel noch bestritten werden, und so trafen sich die beiden Teams zum Saisonende nochmal in einem „Prestigeduell“ das ein sehr attraktives Match für die Zuseher bot und mit 3:3 endete.

Letztes Duell als Spiegelbild einer spannenden Saison

Das Spiel begann mit einem frühen Führungstreffer durch Julian Wallner für den FC Mölltal in der 19. Minute. Doch die Freude der Gäste währte nur kurz, denn bereits drei Minuten später erzielte Mario Santner den Ausgleich für Gitschtal. In der 33. Minute drehte Manuel Linhard das Spiel zugunsten der Gastgeber und brachte Gitschtal mit 2:1 in Führung.

Nach der Halbzeitpause kam Mölltal mit neuer Energie zurück aufs Feld. Ramon Burger erzielte unmittelbar nach Wiederanpfiff in der 46. Minute den Ausgleichstreffer. Nur drei Minuten später brachte Stefan Pacher Mölltal wieder in Führung. Das Spiel entwickelte sich zu einem spannenden Hin und Her, bei dem beide Mannschaften ihr Können zeigten. In der 84. Minute konnte Philipp Kofler, Spielertrainer von Gitschtal, den wichtigen Ausgleichstreffer zum 3:3 erzielen. Dieser Treffer sicherte Gitschtal das Unentschieden und beendete das Spiel in einem gerechten Remis.

Relegation als zweite Chance

Mit diesem Ergebnis beendet der FC Mölltal Obervellach die Saison mit 71 Punkten als souveräner Meister und steigt direkt wieder in die 1. Klasse auf. Für die SG Gitschtal, die die Saison als Zweiter abschließt, bleibt die Chance auf den Aufstieg in der bevorstehenden Relegation gegen den SV Afritz. In Hin- und Rückspiel wird Gitschtal versuchen, den letzten Aufstiegsplatz zu sichern.

Philipp Kofler, Trainer SG Gitschtal:

„Generell haben wir in dieser Saison eine sehr gute Leistung gezeigt, nur leider haben wir in den wichtigen Spielen, also den direkten Duellen, nicht immer gut abgeschnitten. Aber wir können sehr zufrieden sein, wir haben kärntenweit die meisten Treffer erzielt und auch die beste Defensive in der Liga gestellt. Auch beim 3:3 gegen Mölltal präsentierten wir uns gut und waren weitestgehend die spielbestimmende Mannschaft. Gegen den Meister kann man schon mal 3:3 spielen. Nun liegt unser Fokus aber auf den Relegationsspielen am Mittwoch und am Samstag gegen den SV Afritz.“

Für beide Teams geht also eine spannende Saison zu Ende, und sie blicken mit Vorfreude auf die kommenden Herausforderungen.

