Auch Rosegg greift nach der Meisterschale

Details Samstag, 13. Januar 2024 08:00

Der SV Rosegg liegt nach dem Herbst in der 2. Klasse B auf der Poleposition für das Rennen um den Meistertitel und will sich von Platz 1 nicht mehr verdrängen lassen. Man spürt aber den Atem seiner Verfolger im Nacken, denn der SV Afritz liegt nur einem Punkt dahinter und der ATUS Feistritz/Ros. kann auf vier Punkte an den Tabellenführer ran rücken. Aber auch rund um die Mannschaft wird sich einiges im Verein tun, wie uns Trainer Harry Kudler im Interview mitteilen wird.

Ziel ist die 1. Klasse B

„Unser Ziel war und ist auch immer noch der Aufstieg in die 1. Klasse B. Die 1. Klasse B ist für den Verein sowohl sportlich, als auch wirtschaftlich die beste Liga“, erzählt uns der Trainer und hofft in der nächsten Saison daher auf mehr Derbys als nur gegen Feistritz. Da man im Winter von der Spitze lacht, ist man mit dem Herbst natürlich zufrieden. Aus den 14 Spielen hamsterte man sich 37 Punkte dank zwölf Siegen und einem Remis an. Die einzige Niederlage setzte es im Derby gegen den ATUS Feistritz/Ros., als man auswärts 0:4 verlor (Spielbericht). Mit einem Torverhältnis von 52:12 kann man aber das beste Abwehrbollwerk sein Eigen nennen (acht Siege mit weißer Weste!). Die Offensivabteilung steht dem aber um nichts nach und liegt ligaintern auf Rang 2 hinter der Angriffsreihe vom Verfolger Afritz. Als Grund für die Leistungen im Herbst nannte uns der Trainer die Chemie in der Mannschaft und das Umfeld beim Verein.



Gemeinde und Verein investieren in Infrastruktur

„Das Ziel ist der Aufstieg. Die Gemeinde und der Verein unterstützen die Mannschaft dabei. Es gibt Umbauten bei den Kabinen und Duschen, sowie eine Sanierung vom Platz um ein super Umfeld zu schaffen“, zeigt sich Kudler dankbar. Der bestehenden Mannschaft will der Coach weiterhin sein Vertrauen schenken. Es soll keine Veränderung innerhalb vom Kader geben. „Ich hoffe aber, dass einige der verletzten Spieler zum Frühjahr wieder zurückkommen“, wünscht sich der Hauptübungsleiter. Der offizielle Trainingsstart erfolgt mit Anfang Februar und auch ein Trainingslager wird man abhalten. Dafür fährt man extra ins kroatische Medulin um sich bestmöglich auf die Saison vorzubereiten. Die Saison beginnt auch für den Tabellenführer richtungsweißen. Man startet mit gleich drei Heimspielen in Folge gegen Rennweg, Draschitz und ATUS Feistritz/Ros.. Im Anschluss erfolgt das Auswärtsspiel in Bad Bleiberg. In diesen vier Wochen kann sich also schon einiges prophezeien für den SV Rosegg und auch seine Verfolger.