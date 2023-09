Rosegg unterliegt im Derby klar und deutlich

Details Samstag, 02. September 2023 21:33

Wir haben die 6. Runde in der Meisterschaft der 2. Klasse B und der ATUS Feistritz/Ros. empfängt im Derby den SV Rosegg. Die Gäste sollten als Favorit zum Auswärtsspiel anreisen, immerhin war man im bisherigen Saisonverlauf noch ungeschlagen an der Tabellenspitze mit dem SV Afritz. Die Feistritzer blieben bisher ihren Erwartungen hinterher, konnten lediglich vor zwei Wochen gegen dezimierte Draschitzer zwar deutlich gewinnen, das war es dann aber auch mit bisherigen Erfolgen aus den ersten fünf Runden. Ein Derby hat bekanntlich aber andere Gesetze und das sollte sich am heutigen Tag wieder einmal als Wahrheit beweisen.

Blitzschlag von Piroutz

Das Spiel dauerte noch nicht mal ganze vier Minuten da gab es erstes Jubelgeschrei in Feistritz. Nach einer Hereingabe von Rottmann versenkte der mitgelaufene Sascha Piroutz in wahrlicher Torjägermanier mit einem Volleyschuss aus der Drehung zum 1:0 für die Heimischen – Minute vier. Rosegg war zwar etwas geschockt von dem Rückstand, erspielte sich folgend mehr Ballbesitz, welcher aber ohne Erfolg bleiben sollte. Kurz vor der Pause, nach einer erneuten Druckphase der Gäste kam ein geblockter Schuss vor die Füße von Samuel Josef Scherwitzl. Dieser fackelte nicht lange, nahm Maß und traf in Minute 44 noch zum 2:0 kurz vor der Pause. Glücklicherweise war der Ball aber von einem Verteidiger abgefälscht und so flog dieser per Bogenlampe über den Rosegger Schlussmann in die Maschen.



Feistritz lässt nichts anbrennen

Auch die zweiten 45 Minuten sollten keine Änderung im Spielverlauf bringen. Der Ballbesitzanteil der Gäste schwindete mit zunehmender Spieldauer und auch die Spieler wirkten mehr und mehr frustriert, was sich auch auswirken sollte, da Christopher Trinkl in Minute 87 und Minute 92 jeweils wegen Foulspiels vom Platz flog. Davor durften die Heimischen aber noch zweimal jubeln. In Minute 54 war es erneut Scherwitzl der am richtigen Fleck zur richtigen Zeit stand. Nach Hereingabe von der Seite war Scherwitzl am schnellsten am Ball und spitzelte ihn noch zum 3:0 in die Maschen, ehe kurz darauf als Doppeltorschütze vom Feld genommen wurde und sich feiern lassen durfte. Den letzten Treffer im Derby erzielte der eingewechselte Spielertrainer Daniel Johann Hafner in Minute 83 zum 4:0. Nach einem hohen Ball in den Strafraum wurde dieser noch in die Luft abgewehrt, Hafner übernahm den Ball aber noch in der Luft mit einem sehenswerten Volley und zimmerte den Ball ins die Maschen.



Sascha Piroutz (Sektionsleiter ATUS Feistritz/Ros.):

„Wir haben verdient gewonnen. Wir wussten zwar das wir eine Chance haben können, wenn wir alle unsere Aufgaben erfüllen, aber dass es heute so gut funktioniert, damit hätte wohl kaum jemand gerechnet, außer vielleicht uns selbst. Wir sind schnell in Führung gegangen, Rosegg hatte danach zwar mehr Ballbesitz, gefährlich wurde es aber fast nie. Im Gegenzug haben wir unsere Chancen eiskalt ausgespielt und auch genutzt. Der Sieg tut uns gut, da es bisher nicht so lief wie gewünscht. Mit diesem Gefühl wollen wir in die nächsten Spiele gehen.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.