Der FC Rennweg richtet seinen Blick schon auf die nächste Saison

2. Klasse B

Details Samstag, 24. Februar 2024 10:23

Der FC Rennweg wechselte vor der Saison von der 2. Klasse A in die 2. Klasse B und überwintert auf Rang 5. Im heurigen Jahr will man unter den Top-6 landen, aber man richtet den Blick bereits auf die nächste Saison.

Mit junge Spieler ins vordere Drittel

„Wir sind zufrieden mit dem Herbst. Wir haben eine junge Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von ca. 21 Jahren. Ziel war es in den Top-6 zu landen, jetzt stehen wir auf Platz 5, haben aber noch ein Spieler weniger als die meisten Teams. Am Ende soll es noch ein oder zwei Plätze weiter vorne sein“, erklärt uns Obmann Oliver Matthias Griessner. Aus den absolvierten 13 Spielen holte Rennweg acht Siege und damit 24 Punkte. Die restlichen fünf Spiele gingen verloren. Auch ein positives Torverhältnis von 43:26 kann die Mannschaft erzielten und weiß damit die fünftbeste Offensive und sechstbeste Defensive auf, wodurch Platz 5 sicher gerechtfertigt ist. Man feierte auch zwei Siege mit jeweils acht Treffern (2:8 in Draschitz und 8:1 gegen Rothenthurn 1b). Gegen die vier Teams, welche besser platziert sind, konnte allerdings kein Punkt errungen werden. Die erste Gelegenheit dafür gibt es aber bereits in der ersten Frühjahrsrunde, wenn man zum Tabellenführer nach Rosegg reist. Danach folgt auch gleich das Heimspiel gegen Bad Bleiberg, welche derzeit ebenfalls vor Rennweg stehen.



Nächste Saison angreifen

Für das Frühjahr hat man sich in Rennweg verstärkt. Mit Thomas Peitler (FC Lurnfeld) und Mark Stumbecker (SC Tamsweg) kam zwei erfahrene Spieler dazu. Im Gegensatz dazu wurde kein Spieler abgegeben und der Kader wurde somit vergrößert. Trainiert wird in Rennweg seit Ende Jänner wieder und Mitte März geht es für mehrere Tage in ein Trainingslager nach Porec, Kroatien. Dort will man sich den letzten Schliff holen, ehe es am 6.4. auswärts losgeht. „Am Ende soll es Platz 3 oder 4 werden. Unser Blick richtet sich aber bereits auf die nächste Saison, denn da wollen wir vorne angreifen“, gibt sich Vereinsoberhaupt Griessner schon jetzt für die Saison 2024/2025 kämpferisch.