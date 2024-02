Der SV Draschitz will sucht noch einen Trainer

2. Klasse B

Details Mittwoch, 21. Februar 2024 07:00

Gar nicht nach Plan verlief es im Herbst für den SV Draschitz. Nachdem man sich in den letzten Jahren kontinuierlich entwickelte, ging in diesem Herbst kaum was. Man überwintert auf dem vorletzten Tabellenplatz in der 2. Klasse B und ist auf der Suche nach einem Trainer für die Kampfmannschaft.

Ausfälle und Trainerwechsel

Aus den bestrittenen 14 Spielen holten die Draschitzer dank zweier Siege und einem Remis magere sieben Punkte. Damit belegt man lediglich Platz 12 in der Tabelle und lässt nur den SV Treffen hinter sich. Zudem stellt man die schwächste Defensivreihe mit 60 Gegentoren. Aber auch die Angriffsseite ist kaum besser, denn mit 17 erzielten Toren, erzielte man die zweitwenigsten Treffer im Herbst. Höhepunkt war dabei wohl der Sieg gegen den SV Bodensdorf, welcher im vorderen Drittel zu finden ist. Die traurigen Highlights waren die 0:9 Niederlage beim ATUS Feistritz, 2:8 Heimpleite gegen den FC Rennweg und die 7:0 Schlappe im Spiel gegen Bad Bleiberg. Zu all dem gesellte sich gegen Mitte der Herbstrunde ein Trainerwechsel. Der erfolglose Trainer Ottowitz wurde durch Spielertrainer Raphael Martinz ersetzt. „Ich bin mit meinem Teamkollegen Konrad Schmid aber nur interimsweise dabei. Wir suchen weiterhin einen Trainer. Wenn sich jemand dafür interessiert darf man sich auch gerne bei uns für ein Gespräch melden“, erzählt uns der Übungsleiter. Zu erklären ist dieser Abwärtstrend im Herbst durch den Wegfall von fünf Leistungsträgern in der Mannschaft. „Drei Spieler haben sich verletzt und fallen längerfristig aus und zwei Spieler sind studieren gegangen. Diese Lücke füllten wir mit jungen Spielern aus der U15. Die Jungs haben Potential, benötigen aber noch Zeit und Führung ehe sie selbst zu Führungsspielern werden“, erläutert Martinz weiter.



Zugänge und heimische Trainingslager

Im Wintertransferfenster hat sich beim SV Draschitz auch etwas getan. Mit Marjan Kropiunik kommt ein alter Bekannter zurück nach Draschitz. Weiters gesellen sich Arif Zararsiz und Fatihhan Pekel vom BSV Bad Bleiberg und Kameraj Syle vom SV Arnoldstein dazu und füllen den Kader auf. Kompletiert wird das Ganze mit zwei Spielern aus der U15. „In ein Trainingslager fahren wir heuer nicht, aber es ist ein Wochenendprogramm mit Trainingseinheiten und Einheiten zur Stärkung von Team- und Kampfgeist bei uns geplant“, erzählt uns der Trainer seine Pläne. Am Ende will man das Frühjahr besser abschließen als den Herbst und mehr Punkte holen um am Ende nicht auch noch hinter den SV Treffen zu landen und die heimischen jungen Spieler weiterentwickeln um so eine Kaderverjüngung voranzutreiben.