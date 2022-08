Rosegg lässt nichts anbrennen! Auch Bad Bleiberg muss ohne Punkte heimreisen

Details Sonntag, 14. August 2022 23:13

Die 2. Klasse B bringt immer wieder aufregende Duelle hervor. So auch dieses Wochenende, als sich der SV Rosegg und der BSV Bad Bleiberg gegenüberstanden. Nichts anbrennen ließ dabei die Heimmannschaft aus Rosegg, welche ihre Ambitionen eines möglich guten Tabellenplatzes unterstreichen. Drei Tore von Blaz Sujica machten in der Partie gegen Bad Bleiberg den Unterschied.

Zerfahrene erste Hälfte endet mit Tor

Die Partie begann ruhig, beide Mannschaften mussten erst ins Spiel finden. Viele Fehlpässe, Fouls und Unstimmigkeiten waren das Bild dieser Anfangsphase. Je länger diese Samstagabendpartie aber dauerte, desto besser kam Rosegg ins Spiel. So war es schließlich in der 44. Minute Blaz Sujica, der seiner Mannschaft die 1:0-Führung bescherte. Dies war auch der Pausenstand.

Rosegg macht Deckel drauf

Tore kurz vor der Halbzeit sind immer gut, da der Schwung eines Treffers in die zweite Hälfte mitgenommen werden kann. So war es auch in diesem Fall. Bad Bleiberg fand wenig Ansatz, da der SV Rosegg ab diesem Zeitpunkt das Spiel mit vielen Chancen dominierte. Reingehen wollte vorerst noch kein Ball ins gegnerische Netz. Erst in der 70. Minute war es erneut Blaz Sujica, der auf ein komfortables 2:0 für die Gastgeber erhöhte. Kurz vor Schluss in der 89. Minute schnürte Sujica schließlich einen Hattrick und machte somit den Heimdreier für seine Mannschaft perfekt. Rosegg startet somit perfekt in die Saison. Nach drei gespielten und einer verschobenen Partie, lacht man vom souveränen ersten Tabellenplatz. Der BSV Bad Bleiberg kann hingegen seither nur einen Sieg auf sein Konto verbuchen.

Manfred Lenginger, Trainer SV Rosegg:

„Wir haben uns schwergetan in der ersten Hälfte. Das Spiel war sehr zerfahren und die Bleiberger machten es uns nicht leicht Chancen zu kreieren. Dies änderte sich dann aber nach dem Treffer kurz vorm Halbzeitpfiff. Ab da an schafften wir mehr Tormöglichkeiten. Wäre es nicht so oft am letzten Pass gescheitert oder ein gegnerischer Fuß dazwischen gewesen, wären sich sicher ein paar Tore mehr ausgegangen. Alles in allem ein verdienter Heimerfolg. Nun wollen wir weiter an unsere Ungeschlagen-Serie anknüpfen und in Hinblick auf die ganze Saison vorne mitspielen.“

Dieser Zielsetzung will der SV Rosegg gleich im Nachtragspiel am Montag um 10 Uhr gegen bis dato punktelose Treffner nachkommen und die Tabellenführung ausbauen. Auf Bad Bleiberg wartet nächsten Samstag eine Heimpartie gegen ASKÖ Bodensdorf, der ebenfalls noch null Zähler am Konto hat.