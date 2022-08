Acht Treffer, acht Torschützen! Afritz überollt Treffen

Details Montag, 22. August 2022 01:07

Am Sonntag wurde in der 2. Klasse B die fünfte Runde ausgespielt. Eine der fünf Partien in dieser Liga war jene des SV Afritz 1975, welcher vor heimischer Kulisse den SV Treffen empfing. Am Papier war dieses Match ausgeglichener, als es sich dann in Wirklichkeit zutrug. Afritz zündete nämlich ein wahres Feuerwerk und schenkte dem SV Treffen acht Buden ein. Mit diesem Kantersieg bleiben sie ohne Punktverlust. Auch das Torverhältnis von 16:2 zeigt, dass es Afritz heuer wissen will.

Die Partie war, wie es auch das Endresultat zeigt, sehr einseitig. Afritz machte das Spiel und ließ die Gegner aus Treffen nie ins Spiel kommen. Beeindruckend ist auch die Tatsache, dass alle acht Treffer von unterschiedlichen Schützlingen erzielt wurden. Das zeigt die enorme Breite im Kader der Afritzer. Aber alles der Reihe nach: Bereits nach neun Minuten sorgte Matic Racic für die Führung der Gastgeber, keine zwei Minuten später stand es 2:0, Matthias Schreiner zeigt früh, wie diese Partie verlaufen wird. Afritz spielte wahnsinnig gut und war auch vorm Tor effektiv, in Minute 40 stand es nach dem Treffer von Thomas Tauchhammer bereits 3:0. Wer an ein Comeback von Treffen in Halbzeit glaubte, wurde enttäuscht, den auch im zweiten Durchgang ging es nur in eine Richtung.

Afritz‘ Torhunger war noch nicht gestillt

Danjiel Pantic, Haris Dindic und Sandro Moser sorgten innerhalb der ersten 20 Minuten in Halbzeit zwei für drei Treffer, das halbe Dutzend war voll. Die Heimischen dachten aber auch danach nicht, einen Gang zurückzuschalten, es ging munter in dieser Tonart weiter. Julian Eder erzielte das 7:0, für den Entstand war Felix Seher verantwortlich. Ein perfekter Vorabend endete somit für die Gastgeber mit acht Treffern von acht unterschiedlichen Torschützen. Nächster Gegner der Afritzer ist nächste Woche der SV Viktring, eine schwierige Auswärtsreise steht also an. Für Treffen war es ein Sonntag zum Vergessen, hier muss man nächste Woche beim Magdalener SC auf Wiedergutmachung aus sein.

Wolfgang Rauter, Co-Trainer Afritz:

„Wir waren das gesamte Spiel hindurch einfach überlegen, Treffen konnte im ersten Durchgang noch mithalten, in der zweiten Hälfte war die Luft aber komplett draußen. Spielerisch waren wir heute nicht so gut wie die letzten zwei Partien, aber Treffen machte es uns heute zu einfach. Wir haben mit einem knapperen Ergebnis gerechnet, jedoch habe ich auch gehört, dass Treffen sehr ersatzgeschwächt war. Viktring wird sicher ein anderer Gegner, unser Fokus liegt voll auf dieser Partie. Wir fahren dort mit sehr viel Selbstvertrauen hin und wollen mindestens einen Punkt erkämpfen!“