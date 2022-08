Afritz weiter ungeschlagen! Knappes Duell in Viktring geht an die Gegendtaler

Details Montag, 29. August 2022 15:06

Die 2. Klasse B bringt immer wieder aufregende Partien mit sich. So auch an diesem Wochenende, als es darum ging, wer der erste Verfolger des seit sechs Spielen ungeschlagenen SV Rosegg ist. In dieser Partie standen sich der SV Viktoria Viktring und der SV Afritz 1975 gegenüber, wobei am Ende die Gäste aus Afritz als Sieger vom Platz gingen. Nach einem 0:0 zur Pause wurde das Leder in der zweiten Hälfte gleich fünf Mal versenkt, wobei der SV Afritz einmal mehr als Viktring traf und so weiterhin ungeschlagen den zweiten Tabellenrang einnahm.

Spiel auf Augenhöhe in erster Hälfte

Beide Teams waren heiß darauf, sich die drei Punkte in diesem Topduell abzuholen. Dementsprechend gab es auch Chancen auf beiden Seiten. Den Weg ins Tor fand der Ball in der ersten Halbzeit aber noch nicht. Das einzig erwähnenswerte in dieser Spielhälfte war die gelbe Karte früh in der Partie für Marco Kahlhofer auf Afritzer Seite, die später noch Folgen haben sollte.

Fünf Tore mit besserem Ende für Afritz

Es war die erste Aktion in der zweiten Halbzeit und gleich konnten die Gastgeber anschreiben. Christian Sablatnig brachte die Viktringer in der 52. Minute in Front. Ein Wehmutstropfen für die Mannschaft von Raphael Rotim war jedoch, dass sich der Torschütze bei dieser Aktion verletzte und das Spielfeld anschließend verlassen musste. 14 Minuten später war auch der SV Afritz erfolgreich und Sandro Moser traf zum Ausgleich. Postwendend fanden die Gastgeber aber wieder eine Antwort auf den Ausgleich und netzten in Form von Raphael Weinmann zur Führung. Nur zwei Minuten danach sah Marco Kahlhofer seine zweite gelbe Karte und musste frühzeitig duschen gehen. Dass sie ab diesem Zeitpunkt nur mehr zu zehnt waren, ließen sich die Gäste aus dem Gegendtal nicht anmerken – im Gegenteil gelang dann in der 84. Minute der Ausgleich zum 2:2 durch Thomas Tauchhammer. Dieser war es dann auch, der noch eins drauflegte und den SV Afritz schließlich zum Sieg mit einem Mann weniger schoss. Weiterhin bleibt dieser also ungeschlagen, wobei der SV Viktring schon die zweite Niederlage in dieser Saison hinnehmen musste.

Raphael Rotim, Trainer SV Viktring:

„Es war eine ausgeglichene Partie zwischen den beiden Mannschaften, in der es erst in der zweiten Hälfte zur Sache ging. Am Ende mussten wir mit einem sehr ausgedünnten Kader diese Niederlage einstecken. Spielerisch waren wir zwar besser, doch am Ende hat sich Afritz mit einer sehr guten kämpferischen Leistung den Sieg verdient. Sie wollten den Sieg mehr. Zu Beginn der Saison war der Aufstieg das Ziel. Das wird jetzt aber schwierig. Wir werden sehen, was die Saison noch mit sich bringt.“

Weiter geht’s für den SV Viktring nächsten Sonntag gegen den Absteiger Magdalen. Afritz muss nächste Woche gegen den Tabellenersten SV Rosegg bestehen.