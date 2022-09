Erster Sieg für Treffen! Techelsberg muss daran glauben

Details Montag, 05. September 2022 08:16

Der SV Treffen erlebte einen wahren Fehlstart in die neue Saison der 2. Klasse B: Nach sechs Runden stand man ohne Punktgewinn am vorletzten Platz der Tabelle. Nur Bodensdorf war aufgrund des schlechteren Torverhältnisses hinter dem Sportverein zu finden. In Runde sieben kam aber alles anders: Der ASKÖ Techelsberg lud zum Gastspiel und man sah den SV Treffen mit einem komplett neuen Gesicht. Die Partie wurde schlussendlich mit 4:1 für den Sportverein entschieden.

Klare Verhältnisse im ersten Durchgang

Treffen legte beim Gastspiel am späten Samstagnachmittag los wie die Feuerwehr. Die Techelsbeger waren sichtbar überrascht und überfordert mit dem Druck der Gäste. Die logische Konsequenz war ein frühes Tor für Treffen: Nach einem Fehler von Philipp Armbrust, dem heimischen Torhüter, konnte sich dieser nicht mehr anders als mit einem Foulspiel im Strafraum helfen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Stefan Ortoff sicher. Danach versuchte Techelsberg etwas mehr fürs Spiel zu machen, es blieb jedoch nur beim Versuch. Treffen lauerte auf einen Konter, durch eine tolle Kombination konnte Thomas Pacher in Minute 20 auf 2:0 erhöhen. Die Gäste hatten alles im Griff, nur sieben Minuten später klingelte es zum dritten Mal, als Matteo Dolinar das Runde ins Eckige beförderte. 3:0 war dann auch der Pausenstand, dass hatte Treffen unter anderem auch Torhüter Armin Sabutsch zu verdanken, welcher sich mit einigen Glanzparaden auszeichnete.

Treffen spielte die Partie locker zu Ende

Nach der Halbzeitpause versuchte Techelsberg noch einmal alles, um das Spiel irgendwie drehen zu können. Das war an diesem Samstag aber nicht möglich, Sabutsch erwischte einen wahren Sahnetag und hielt die Null sicher. Treffen riskierte nicht mehr das letzte Hemd, was bei einem 3:0 auch verständlich ist. Trotzdem durften die Gäste einmal noch zum Jubeln ansetzten. Nach einer erneut großartigen Kombination durfte Thomas Pacher seinen zweiten Treffer feiern. Techelsberg gelang noch der Ehrentreffer: Nach einem Eckball wurde in der Hintermannschaft von Treffen auf Manuel Voraberger vergessen, er erzielte den letzten Treffer dieser Partie.

Udo Ortoff, Co-Trainer SV Treffen:

Wir haben sehr stark begonnen und wurden auch mit der frühen Führung belohnt. Danach hatten wir das Heft in der Hand und erzielten durch schöne Kombination noch zwei weitere Treffer vor der Halbzeit. Unser Armin Sabutsch im Tor ließ die Gegner mit seinen Glanzparaden verzweifeln. Techelsberg versuchte im zweiten Durchgang noch einmal alles, sie spielten ihre Chancen aber nicht konsequent zu Ende. Im Großen und Ganzen ist dieser Sieg natürlich verdient. Beim nächsten Spiel kommen auch die Langzeitverletzten wieder zurück in den Kader, dann hat der Reinhard Maier die Qual der Wahl bei der Kadergestaltung.“

Weiter geht es für den SV Treffen, welcher fünf der sieben Partien mit 1:2 verloren hat, erst in zwei Wochen gegen die SG Töplitsch/Weißenstein. Treffen spielt die gesamte Hinrunde aufgrund der Wetterkatastrophe in diesem Sommer auswärts. Für Techelsberg geht’s nächste Woche zum SV Viktring.