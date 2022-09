Nach Niederlage von Afritz: Draschitz klettert wieder auf Platz zwei

Details Montag, 12. September 2022 08:58

Auch die 8. Runde der 2. Klasse B hatte wieder einiges in sich. Gespielt wurden an diesem zweiten Septemberwochenende in dieser Liga jedoch nur drei Partien. Nachdem das Spiel der Sachsenburg Kickers nach dem Mannschaftsrückzug schon von Haus aus abgesagt war, wurden auch noch die beiden Partien im Rosental aufgrund der starken Gewitter abgebrochen. Eine Partie, die aber gespielt worden konnte, war jene zwischen dem SV Draschitz und dem SV Obermillstatt, wobei die Gailtaler am Ende erfolgreich waren.

Zwei Tore in ausgeglichener Halbzeit

Gut 120 Zuschauer am Sportplatz in Draschitz wollten an diesem verregneten Samstagnachmittag ihre Mannschaft siegen sehen. Doch auch die Gäste hatten die Chance, mit einem Sieg in dieser Partie wieder ins obere Drittel des Tableaus zu hüpfen. Es zeichnete sich also eine relativ ausgeglichene Partie ab. Nach einer halben Stunde Spielzeit gelang es schließlich Florian Kaiser, das Spiel zugunsten der Gastgeber mit seinem Treffer zu eröffnen. Diese Führung hatte jedoch nicht lange Bestand, denn schon sieben Minuten später fand Stefan Huber die passende Antwort und erzielte für die Gäste aus der Millstätter Gegend den Ausgleich. Doch nur eine Minute nach dem Ausgleichstreffer wurde es wieder auf der anderen Seite heiß. Nach einem Foul im Sechzehner zeigte der Schiedsrichter auf den Elferpunkt und gewährte dem SV Draschitz die Möglichkeit, noch vor der Pause in Führung zu gehen. Diese Führung wurde aber vorerst noch vertagt, den Schütze Raphael Martinz konnte diesen Strafstoß nicht verwerten.

Draschitz gewinnt die Partie

Nachdem nach einem ausgeglichenen Pausenstand das Feld wieder betreten wurde, wollten die Gailtaler Gastgeber gleich die Fahrtrichtung vorgeben. Dies gelang auch, denn schon in der 50. Minute netzte Patrick Nischlwitzer und brachte sein Team dadurch wieder in Front. Zwar gab sich Obermillstatt mit diesem Spielstand nicht zufrieden, dennoch fiel der Ausgleich für die Gäste im restlichen Spielverlauf nicht mehr. Die drei Punkt blieben also im Gailtal und der SV Draschitz sprang mit diesem Heimdreier wieder auf den zweiten Tabellenrang. Mit Hilfe vom SV Afritz, der seine Partie in Bad Bleiberg mit 2:0 verlor, konnten die Draschitzer eben jenen Afritzer Club in der Tabelle überholen. Mehr als eine Momentaufnahme ist dies jedoch nicht, denn mit einem Spiel weniger haben die Gegendtaler auch noch alle Trümpfe in der Hand.

Gerald Ottowitz, Trainer SV Draschitz:

„Wir konnten den Schwung der letzten gewonnen Partien auch in diese Begegnung mitnehmen. Zwar war es die meiste Zeit ein Spiel auf Augenhöhe, jedoch waren wir in den entscheidenden Situationen überlegen und haben wenig vom Gegner zugelassen. Wir waren konsequenter und haben uns auch im Vergleich zum Vorjahr in der Defensive sehr stabilisiert. Ein verdienter Sieg meiner Meinung nach. Unter den ersten Fünf wollen wir in dieser Saison schon vertreten sein.“

Eine schwierige Aufgabe wartet auch nächstes Wochenende auf den SV Draschitz. Es geht im direkten Duell gegen den zuvor erwähnten SV Afritz in einem Auswärtsspiel wieder um drei Punkte. Auf den SV Obermillstatt wartet zu Hause Tabellenschlusslicht Bodensdorf.