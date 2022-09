Nichts zu holen! Bad Bleiberg verliert gegen Magdalen

Details Montag, 19. September 2022 22:23

Vergangenes Wochenende stand die neunte Runde in der 2. Klasse B am Programm. Eines der fünf gespielten Duelle war das Aufeinandertreffen des Magdalener SC gegen den BSV Bad Bleiberg. Aufgrund der Tabellensituation war jegliche Spannung geboten, trennten doch nur zwei Punkte beide Mannschaften. Am Ende konnte sich jedoch die Heimmannschaft durchsetzen, mit einer beherzten Leistung und einer tollen Moral bleiben nach dem 2:0-Heimsieg die Punkte in Magdalen.

Magdalen klar im Vorteil

Obwohl dieser Partie ein offener Schlagabtausch vorhergesagt wurde, verlief sie im Endeffekt doch ziemlich einseitig. Die Heimmannschaft war nämlich in Halbzeit eins klar die bessere Mannschaft und hatte eine Unmenge an Chancen, welche sie zum Leidwesen der Zuseher aber nicht nutzen konnten. Bad Bleiberg war an diesem Sonntag nur passiver Zuseher, fürs aktive Geschehen sorgten die Magdalener. Alles sah aber nach 40 Minuten so aus, als würde es torlos in die Kabinen gehen. Da hatte aber Marko Modic was dagegen. Praktisch mit dem Halbzeitpfiff sorgte er für die verdiente Führung für den SC.

Taktisch kluge zweite Halbzeit der Gastgeber

Nach der 15-minütigen Pause pfiff der Schiedsrichter die zweite Halbzeit an, welche ein ähnliches Bild wie die vorhergegangen 45 Minuten bot. Zwar war Bad Bleiberg nun etwas besser im Spiel, klare Chancen der Gäste waren allerdings Mangelware. Auch Magdalens Chancenverwertung ließ an diesem Spieltag sehr zu wünschen übrig. Nichtsdestotrotz war es ein unterhaltsames Spiel, Bad Bleiberg versuchte den Defensivblock der Heimmannschaft zu durchdringen, jedoch ohne Erfolg. Stattdessen machte Magdalen in der 76. Minute den Sack zu, Gianluca Rabitsch traf zum 2:0. Letzte Comebackhoffnungen vom BSV wurden spätestens in der 84. Minute zerstört, Daniel Zebedin sah zum zweiten Mal den gelben Karton und wurde folgerichtig vom Platz verwiesen. Weitere nennenswerte Szenen blieben Mangelware, so wurde die Partie mit dem Endergebnis von 2:0 für Magdalen abgepfiffen.

Trainer Karl Höller, BSV Bad Bleiberg:

„Grob gesagt: Ein Sonntag zum Vergessen. Wir waren das ganze Spiel nie so richtig da. Magdalen hatte gleich zu Beginn gute Einschussmöglichkeiten, bis zur Halbzeit hatten unsere Gegner fünf oder sechs Chancen, um in Führung zu gehen. Auf der anderen Seite war nur eine nennenswerte Möglichkeit von uns dabei. Durch einen Eigenfehler nach einem Einwurf gerieten wir in späterer Folge auch in Rückstand. In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen umgestellt und einige Wechsel vorgenommen. Anfänglich war die Leistung dann auch besser, aber leider immer noch zu wenig. Nach einem schnellen Spielzug kassierten wir das 2:0 und damit war die Partie gegessen. Gratulation an Magdalen für den verdienten Sieg. Wir haben jetzt drei Spiele, in denen wir allesamt punkten können. Ich bin mir sicher, dass wir auch einige Punkte mitnehmen werden.“