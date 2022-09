Erster Punkt! Remis gegen Feistritz/Ros. lässt Bodensdorf anschreiben

Details Montag, 26. September 2022 13:57

Gar nicht nach Plan verlief die Saison derzeit für den ASKÖ Bodensdorf. Nach sieben Spielen konnte man keinen einzigen Punkt ergattern und steht klar am letzten Platz der 2. Klasse B. Gegen den ATUS Feistritz im Rosental wollte man dies ändern, was am Ende auch gelang. Zwar wurde es kein voller Punkteerfolg mit drei Zählern, dennoch kann man aber auch mit dem einen Punkt nach einem 2:2-Unentschieden zufrieden sein.

Bodensdorfer Führung in Durchgang eins

Ungefähr 100 Zuseher sind auf den Bodensdorfer Sportplatz gekommen, um ihr Team die notwendige Unterstützung zu geben, endlich das erste Mal in der Saison anzuschreiben. Nachdem das Spiel recht ausgeglichen begann, waren es zuerst die Gäste aus dem Rosental, die den ersten Treffer auf die Anzeigetafel brachte. Timon Hafner bescherte das erste Tor, das Schwung in die Mannschaft von Feistritz brachte. Einen Lattenschuss und einen parierten Schlenzer konnten die Gäste in weiterer Folge noch verbuchen, ein zweiter Torerfolg blieb aber aus. So gelang es dem Tabellenschlusslicht Bodensdorf, die Partie in der Schlussphase von Hälfte eins in die Hand zu nehmen und die Begegnung vorerst zu drehen. Zuerst verwandelte Andreas Kummer einen Handelfmeter, bevor kurz vorm Pausenpfiff ebendieser das zweite Mal jubeln durfte. Mit dieser Führung der Gastgeber ging es in die Kabinen.

Zweimal Rot und der Ausgleich

Bodensdorf hatte durch die Führung Blut geleckt und nahm den Schwung von vor der Pause auch in den zweiten Durchgang mit. Zu einer zwingenden Torchance konnten sie es aber nicht bringen. Danach schwächte der ASKÖ Bodensdorf sich selbst. Nach einer gelbroten Karte von Lukas Stubinger in der 64. Minute, kassierte 20 Minuten später Andreas Hofmeister glatt Rot und die Gastgeber musste man fortan zu neunt die Führung verteidigen. Ein gut getretener Freistoß von David Rottmann machte drei Minuten später die Ambitionen der Heimelf zunichte, in dem er zum 2:2-Ausgleich, und gleichzeitig auch Endstand, einschlug. Somit kann sich Bodensdorf, trotz der Chance auf einen Dreier, mit einem Wehmutstropfen dennoch über den ersten Punkt freuen. Der ATUS Feistritz bleibt weiterhin am achten Tabellenrang.

Martin Slunka, Trainer ASKÖ Bodensdorf:

„Es hat ein wenig gedauert, bis wir ins Spiel gefunden haben. Aufgrund unserer Ausgangslage war natürlich auch Druck da, endlich anzuschreiben. Das tat uns nicht gut und wir gerieten in Rückstand. Danach kamen aber wir besser ins Spiel und konnten noch vor der Halbzeit das Spiel drehen. Der Ausgleich kurz vor Schluss war zwar verdient, tut aber trotzdem ein bisschen weh, hatten wir doch die Chance auf den ersten Dreier. Aber wir nehmen den Punkt gerne. Leider muss ich auch anmerken, dass das Spiel sehr von zweifelhaften Schiedsrichterentscheidungen beeinflusst war.“

Weiterhin wartet der ASKÖ Bodensdorf auf den ersten Sieg, was auch nächste Woche gegen Tabellenführer Afritz sicher keine leichte Aufgabe wird. Der ATUS Feistritz muss zu Hause gegen den SV Treffen bestehen.