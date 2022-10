Rosegg gewinnt gegen die SG SV Töplitsch/SK Weißenstein mühelos

Details Montag, 03. Oktober 2022 18:56

Am Samstag stand in der 2. Klasse B wieder ein Spieltag am Programm. Die elfte Runde wurde in einer der untersten Ligen Kärntens ausgespielt. Die SG SV Töplitsch/SK Weißenstein empfingen zu Hause den SV Rosegg. Rosegg ist punktegleich mit dem SV Afritz auf Tabellenplatz zwei wiederzufinden, daher waren die Gäste in der Favoritenrolle. Diese konnten sie auch bestätigen, sie gewannen ohne große Probleme das Gastspiel mit 5:1.

Doppelschlag bringt Rosegg früh auf die Siegerstraße

Den besseren Start in die Samstagnachmittags-Partie konnten eindeutig die Gäste verzeichnen, ihnen gelang früh ein richtungsweisender Doppelschlag: In Minute zehn brachte Christopher Trinkl seine Mannen in Führung, nur zwei Minuten später erhöhte Raphael Nocnik auf 2:0. Als Robert Sliskovic in Minute 22 den dritten Treffer für Rosegg erzielte, wurde Töplitsch/Weißenstein früh gezeigt, dass am heutigen Tag nicht viel drinnen sein wird. Lukas Tauchhammer konnte aber vor der Pause noch auf 1:3 verkürzen. Das war dann auch der Pausenstand. Manch ein Zuseher oder Spieler dachte vielleicht noch an ein Comeback der SG, diese Hoffnung wurde dann aber in Halbzeit zwei erloschen.

Rosegg bringt den Sieg sicher nach Hause

Im zweiten Durchgang mussten die mitgereisten Fans aus Rosegg länger auf den ersten Treffer warten. Dieses Mal dauerte es 24 Minuten, ehe zum Torjubel angesetzt werden durfte: Ante Cavar traf zum 4:1. Spätestens jetzt war allen am Rosegger Sportplatz klar, wer heute die drei Punkte mit nach Hause nehmen wird. Zu allen Überfluss sah Marko Hader von der SG in Minute 79 auch noch die zweite gelbe Karte, er wurde folglich vom Platz verwiesen. In den letzten zehn Minuten, in denen Töplitsch/Weißenstein nun auch noch in Unterzahl agieren musste, erzielte Blaz Sujica den letzten Treffer des Tages. Rosegg darf sich nach dem 5:1 über drei volle Punkte freuen, Töplitsch/Weißenstein wurde eine Lehrstunde verpasst. Ein souveräner Auswärtssieg, welcher den Mannen von Manfred Leininger drei wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg in die 1. Klasse beschert.

Manfred Leininger, Trainer SV Rosegg:

„Der Platz in Töplitsch ist immer eine Herausforderung, da er sehr klein ist und es dadurch schwierig ist, spielerische Lösungen zu finden. Da entfernt man sich weit weg vom normalen Fußballspiel, es ist mehr Kick and Rush. Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt erzielt und hatten unseren Gegner immer unter Kontrolle. Unterm Strich ist es ein verdienter Sieg für meine Mannschaft. In 14 Tagen werden wir in Feistritz das genaue Gegenteil erleben, ihr Platz ist im Gegensatz zu dem in Töplitsch riesig. Wir wollen natürlich was mitnehmen. Unser Anspruch wäre, im heurigen Jahr keine Punkte mehr herzugeben. Mit harter Arbeit können wir das auch erreichen.“

Rosegg hat nun lange Zeit, diesen Sieg zu feiern und sich aufs nächste Spiel vorzubereiten. Nach einem spielfreien Wochenende steigt man erst in 14 Tagen wieder ins Meisterschaftsgeschehen ein, dann werden sie vom ATUS Feistritz/Ros. zum Heimspiel empfangen. Die SG SV Töplitsch/Weißenstein muss kommenden Samstag die Auswärtsreise zum BSV Bad Bleiberg antreten.