Magdalen setzt Serie fort! Auch gegen Afritz hagelt es keine Niederlage

In der bisherigen Saison der 2. Klasse B ist der VISEM Magdalener SC als eines von wenigen Teams im Kärtner Unterhaus noch ungeschlagen. Diese Woche stand ein Härtetest für die Villacher Mannschaft am Programm, es ging gegen den Tabellenführer, den SV Afritz 1975. Ein hochklassiges Duell also, das auch hielt was es versprach. Mit insgesamt fünf Toren in den 90 Minuten war das Spiel für die Fans, vor allem für die Magdalener Fans, die am Ende jubeln durften, ein wahrer Augenschmaus.

Führung für den Absteiger zur Halbzeit

Im Spiel am Afritzer Sportplatz vor 123 Zuschauern erwischten die Gäste einen Traumstart. Schon in der dritten Spielminute konnte Marko Modic die Kugel ins Kreuzeck jagen und seine Mannen früh in Front bringen. Dann wachte aber Afritz auf und meldete sich auch im Spielgeschehen an. Nach einer Topchance in der 20. Minute, die nicht den Weg ins Tor fand machte es Danijel Pantic eine Minute später besser und versenkte das Leder im Netz. Aufgrund der Leistung der Gastgeber war der Ausgleich zu diesem Zeitpunkt verdient. Vor der Pause kam aber dann nochmal Magdalen. Marko Modic schlug erneut zu, diesmal durch einen Freistoß, bei dem der Tormann unglücklich aussah und dem Magdalener SC die Pausenführung bescherte.

Gelb-Rot und zwei Tore

Der zweite Durchgang begann denkbar unglücklich für Magdalen. Nach einem Foul kassierte Sandro Ebner die zweite Gelbe, und musste das Spiel fortan von der Tribüne ansehen. Mit einem Mann weniger fraßen die Gäste dann auch schließlich den Ausgleich. Der Nachschuss eines nicht sonderlich gut geschossenen Strafstoßes in der 63. Minute bescherte der Afritzer Heimmannschaft das 2:2. Magdalen ließ sich aber durch diesen Ausgleich nicht beirren und wusste prompt was dagegenzusetzen. Eine schöne Hereingabe konnte in der 70. Minute Anze Medle zur erneuten Führung verwandeln. Obwohl Afritz noch drückte, blieb es schlussendlich bei diesem Endergebnis. Die beiden Mannschaften trennen sich also mit einem 2:3. Damit bleibt der Magdalener SC weiterhin ungeschlagen und ist mit einem Spiel weniger nun nur mehr einen Punkt von den beiden Spitzenreitern Afritz und Rosegg entfernt.

Robert Kontic, Trainer Magdalener SC:

„Man muss sagen, dass sicher ein Unentschieden gerechter gewesen wäre. Wir haben aus drei Schüssen unsere drei Tore gemacht. Dennoch ist die Moral unserer Mannschaft hervorzuheben. Die kämpferische Leistung meiner Mannen war top. Weiters schauen wir von Spiel zu Spiel, denn auch gegen einen auflebenden ASKÖ Bodensdorf wird’s nächste Woche sicher nicht leicht.“

Gegen das Tabellenschlusslicht aus Bodensdorf will der Magdalener SC nächste Woche wieder gerne einen Dreier holen. Auf den SV Afritz wartet in einem Auswärtsspiel der ASKÖ Techelsberg, der im Tableau derzeit den zehnten Rang belegt.