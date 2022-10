Hafner-Familie sorgt für Derbysieg! Feistritz/Ros. gewinnt mit Trainertor gegen Rosegg!

Details Montag, 17. Oktober 2022 22:05

Derbys sind immer spannende Fußballspiele, welche sich an hoher Begeisterung auf und neben dem Platz erfreuen. In der 2. Klasse B hieß es an diesem Wochenende wieder “Derbytime“. Der ATUS Feistritz/Rosental empfing zu Hause den SV Rosegg. Die Gäste konnten einen besseren Start verzeichnen und in Führung gehen. Jedoch konnte Feistritz zurückschlagen. Alle Treffer der Gastgeber wurden an diesem Sonntag von Mitgliedern der Familie Hafner erzielt. Die drei Punkte bleiben nach einem 3:1-Heimsieg in Feistritz.

Führung für Rosegg, Feistritz schlägt zurück

Rosegg erwischte den besseren Start und konnte in Minute 13 durch einen Treffer von Blaz Sujica früh in Führung gehen. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Die Mannen von Daniel Hafner, welcher übrigens als Spielertrainer selbst mit von der Partie war, antworteten prompt. Der Neffe von Daniel Hafner, Timon Hafner, konnte nur acht Minuten später ausgleichen. Noch knapp vor der Halbzeit durfte sich der junge Feistritzer (Jahrgang 2006) über seinen zweiten Tagestreffer jubeln. Mit einer 2:1-Führung für die Hausherren ging Halbzeit eins zu Ende.

Trainer trifft, Hausherren triumphieren

Der zweite Durchgang hatte dann nicht mehr die hohe Anzahl an Einschussmöglichkeiten. Anders als in Halbzeit eins trug sich das Spiel nun größtenteils im Mittelfeld zu, Torchancen waren eher Mangelware. Trotzdem ließ dieses Derby nichts zu Wünschen übrig. Die Zuseher konnten viele rassige Szenen begutachten. Ein echtes Highlight trug sich dann noch in Minute 71 zu. Der sympathische Spielertrainer Daniel Hafner konnte per Weitschuss für die Vorentscheidung sorgen und das 3:1 erzielen. Rosegg versuchte in späterer Folge nochmal alles, um sich noch irgendwie einen Punkt zu erkämpfen. Jegliche Anstrengungen wurden aber nicht belohnt, es blieb beim Heimsieg für Feistritz. Damit dürfen sich die Gastgeber nun auch feierlich “Derbysieger“ nennen.

Daniel Hafner, Trainer ATUS Feistritz/Ros.:

„Wir haben eigentlich sehr gut angefangen, sind dann aber sehr leichtfertig mit 0:1 in Rückstand geraten. Das war ein wenig überraschend, trotzdem haben wir nie aufgegeben und immer mit unserem Spiel weitergemacht. Dadurch haben wir uns auch Chancen erarbeitet. Natürlich ist es sehr schön, dass mein Neffe zwei Treffer erzielen konnte. Im zweiten Durchgang haben wir das Match clever fertig gespielt. Über meinen eigenen Treffer freue ich mich auch, wir haben das 3:1 souverän über die Zeit gespielt. Rosegg hat zum Schluss nochmal hinten aufgemacht und alles nach vorne geworfen. Sie konnten aber keinen Treffer mehr erzielen und auch wir waren im Konter nicht erfolgreich. Auf unserer Facebook-Seite werden nach jedem Heimspiel knappe 200 Spieltagfotos plus Spielberichte veröffentlicht, diese sind auf jeden Fall einen Blick wert. Unsere Reserve hat auch gewonnen – ein super Wochenende für den Verein.