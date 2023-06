Viktring ist in Feistritz/Ros. chancenlos

Details Montag, 05. Juni 2023 07:47

Wir schreiben die 25. Runde der 2. Klasse B und zwischen dem ATUS Feistritz/Ros. und dem SV Viktoria Viktring kommt es zum Aufeinandertreffen um den 4. Platz in der Meisterschaft. Die Gäste aus Klagenfurt lagen vor Spielbeginn aufgrund des Torverhältnisses noch vor den Rosentalern, dies sollte sich nach Abpfiff jedoch geändert haben.

Rasche Führung der Heimelf

Die Heimischen gingen bereits in der sechsten Minute durch einen Treffer von Timon Hafner mit 1:0 in Führung. Nach einem hohen Ball in den Strafraum konnte der Gästekeeper den ersten Torschuss noch abwehren, den Abpraller verwertete allerdings der Torschütze zur Führung. Nur einige Minute später war es wieder Timon Hafner der im Mittelpunkt der Aktion stand. Er konnte im Strafraum nur noch per Foul gestoppt werden und den daraus resultierenden Elfmeter bringt Kapitän David Rottmann in der 15. Minute im Gehäuse unter – 2:0. Die Klagenfurter öffneten nun einige Räume, man versuchte zurück in das Spiel zu finden. Dementsprechend verteidigten die Gäste offensiv, was Platz für die Sturmabteilung der Rosentaler ergab. Nach einem hohen Ball über die Abwehr, enteilte Christoph Partl den Verteidigern und schießt es spitzen Winkel zur 3:0 Führung ins lange Eck – 24. Minute.



Feistritz nutzt Räume

In den zweiten 45 Minuten änderte sich das Abbild vom Spielverlauf kaum. Viktring mühte sich ab, kam jedoch nicht mehr wirklich zurück ins Spiel. Die Heimischen kontrollierten Gegner und Ball und durch die offensive Spielweiße der Gäste nutzte man immer wieder die Freiräume um Angriffe zu starten. Es dauerte allerdings bis zur 72. Minute, ehe Gerin Stadler wieder eine Chance verwerten konnte. Wieder war es ein Ball durch die Abwehr, Stadler zieht auf den Tormann zu und bleibt im Duell der Sieger – 4:0. In der Schlussphase traf zuletzt noch der eingewechselte Markus Sebastian Moser zum 5:0 in der 82. Minute. Der Treffer war, wie konnte es in diesem Spiel anders sein, erzielt indem man die Abwehr mit wenigen Ballkontakten überspielte und im Eins gegen Eins der Sieger über den Torhüter war. Mit dem 5:0 ging es im Anschluss auch vom Spielfeld und somit eroberte sich die Rosentaler den 4. Tabellenplatz.



Sascha Piroutz (Sektionsleiter ATUS Feistritz/Ros.):

„Wir haben heute super gespielt. Unsere Defensive ist sehr gut gestanden, wir haben fast gar keine Torchancen zugelassen. In der Offensive haben wir unsere Möglichkeiten eiskalt genutzt und uns auch mit Toren belohnt. Wir sind weiterhin noch immer ungeschlagen in der Rückrunde und wollen das im letzten Spiel auch bleiben, das ist unser Ziel für das nächste Spiel.“

