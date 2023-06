Draschitz geht zuhause im letzten Spiel unter

Details Montag, 12. Juni 2023 14:16

In der letzten Runde der 2. Klasse B empfang der SV Draschitz die Mannen von der Spielgemeinschaft Töplitsch/Weißenstein. Für beide ging es nur noch um Kosmetik an den Tabellenplätzen, mit dem Aufstieg hatte man nichts zu tun. Beide Teams mussten etwas ersatzgeschwächt antreten, daher gab es einen verrückten Spielverlauf für die Zuschauer.

Schnelle Führung der Gäste

Nach nur fünf Minuten schlug es im Gehäuse der Heimischen bereits zum ersten Mal an diesem Tag ein. Heimo Unterdorfer erzielte für seine Mannschaft die rasche 0:1 Führung. Danach hätte Draschitz noch die Chancen auf den Ausgleich oder gar die Führung, der Erfolg blieb aber aus. Es dauerte nun etwas bis die Gäste wieder Nutzen aus ihrer Vielzahl an Chancen schlagen konnte und erst in der 37. Minute war es erneut Heimo Unterdorfer, welcher den 0:2 Pausenstand herstellte.



Torfestival in Halbzeit zwei

Die zweiten 45 Minuten hatten es in sich. Ein wahres Torfest auf Seiten der Gäste lies den letzten Spieltag ausklingen. Es traf die Spielgemeinschaft in Form von Elias Auer (Minute 47), Kevin Hinteregger (Minute 52), Kevin Pöcher (Minute 60) und Christoph Tschernutter (Minute 62) innerhalb von 15 Minute und schraubten den Spielstand auf 0:6 für die Gäste. Galip Özdemir traf in der 69. Minute zum ersten Mal für die Heimischen an diesen Tag – 1:6. Nur kurze Zeit später sorgte ein Doppelschlag von Lukas Tauchhammer (Minute 72) und erneut Christoph Tschernutter (Minute 76) wieder für Jubelstimmung bei den Gästen – Spielstand 1:8. In der letzten Minute war es dann wieder Galip Özdemir mit seinem zweiten Treffer zum 2:8 – Minute 85 – und Helmut Brückler in Minute 87 zum 3:8. Der eingewechselte Emanuel Kaus setzte in der 88. Minute mit seinem Treffer zum 3:9 aber den Schlusspunkt.



Andreas Tarmastin (Sektionsleiter SG Töplitsch/weißenstein):

„Draschitz und wir waren heute beide etwas ersatzgeschwächt. Die Chancenauswertung von uns lief an diesem Tag aber optimal. Wir hätten mit etwas mehr Glück auch sicherlich noch das ein oder andere Tor mehr schießen können. Draschitz hatte Anfangs noch 1-2 sehr gute Chancen, aber mit fortlaufender Spieldauer sind wir besser ins Spiel gekommen und haben uns sehr viele Chancen erspielt.“

Damit schließt der SV Draschitz die Saison auf Platz 10 ab, rutscht noch um einen Platz ab, und die SG Töpltisch/Weißenstein beendet die Saison auf Platz 8, steigert sich aufgrund des Sieges noch um zwei Plätze.

