Himmelberg missglückt das Debüt in der 2. Klasse

Details Sonntag, 30. Juli 2023 21:42

Der SV Himmelberg meldete seine Kampfmannschaft nach der Saison 2021/2022 ab und setzte die Saison 2022/2023 Folge dessen aus. Zur neuen Saison meldete man wieder eine Kampfmannschaft, mit welcher man in der 2. Klasse B startete. Zum ersten Saisonspiel empfingen die Himmelberger die Gäste von der BSV Bad Bleiberg zum Kampf um die drei Punkte.

Verschossener Elfmeter für die Heimelf

Der BSV Bad Bleiberg startete als klarer Favorit in das Spiel, denn der neu zusammengestellten Mannschaft kann man am Papier wohl nur Überraschungen zutrauen. Es dauerte aber fast 20 Minuten, ehe die Gäste nennenswertes erzielten. In der 19. Minute fasst sich David Dobringer ein Herz und zog aus gut 25m etwas seitlich ab und traf zum 0:1 seiner Elf. Dem nicht genug setzten die Bleiberger in der 37. Minute noch einen obendrauf. Manuel Wertschnig erzielte nach einer toll rausgespielten Torchance das 0:2. Kurz vor der Pause hätten die Heimischen aber nochmal rankommen können. Nach einem Foulelfmeter, 44. Minute, hatte man die Chance auf das 1:2, was den Spielverlauf wohl noch gänzlich auf den Kopf gestellt, hätte, man scheiterte aber vom Punkt und so ging es mit einem Spielstand von 0:2 in die Kabinen.



Anschlusstreffer macht Spiel spannend

In der 58. Minute zeigte der Unparteiische erneut auf den Elfmeterpunkt, diesmal wieder zugunsten der Heimelf. Andreas Warmuth übernahm die Verantwortung und erzielte vom Punkt das 1:2 für die Himmelberger. Der Spielverlauf schien etwas zu kippen, die Heimelf konnte sich aber trotzdem nur wenige Torchancen erspielten, da die Defensive der Gäste am heutigen tag gut standhielt. In der 73. Minute setzte Manuel Wertschnig aber mit einem sehenswerten Freistoßtor den 1:3 Endstand und so fuhren die Gäste mit letztendlich verdienten drei Punkten im Gepäck nachhause.



Karl Höller (Trainer BSV Bad Bleiberg):

„Das Ergebnis war in Ordnung, es spiegelt wohl den tatsächlichen Spielverlauf wider. Der Sieg war über das gesamte Spiel gesehen sicherlich verdient, auch wenn es kein sehr ansehnliches Spiel war. Vor der Pause hatten wir Glück, dass der Elfmeter verschossen wurde, das hätten den Spielverlauf komplett auf den Kopf gestellt und wer weiß, was dann in den zweiten 45 Minuten passiert wäre. Wir haben wenig zugelassen, daher hatten die Heimischen wenig wirkliche Torchancen. Auf den kleinen Platz in Himmelberg haben sich heute beide Teams etwas schwergetan.“

