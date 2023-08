Obermillstatt war eigentlich auf Wiedergutmachung aus

Details Sonntag, 06. August 2023 15:12

In der 2. Runde der Meisterschaft in der 2. Klasse B verschonte der Wettergott anscheinend das Gebiet rund um den Fußballplatz vom SV Obermillstatt, denn der Unparteiische erachtete das Spielfeld als bespielbar und so kam es zum Duell gegen den ASKÖ Bodensdorf. Nachdem die Obermillstätter eine Woche zuvor mit einer 9:1 Packung vom SV Afritz nachhause geschickt wurden, sollte es im ersten Saisonheimspiel eine Wiedergutmachung für die Fans geben.

Schneller Doppelschlag

Aus der gewünschten Leistungssteigerung sah man in den ersten Minuten leider zu wenig, denn schon in der 7. Minute jubelten erstmals die Gäste vom Ossiacher See. Nach einem Angriff über die linke Seite zog Martin Othmar Gerhard Treffner nach innen und besiegte den heimischen Schlussmann mit einem großartigen Schuss zum 0:1. Bereits zwei Minute später erzielte der Neuzugang vom SV Stockenboi, David Basta, das Tor zum 0:2 für die Gäste. In der 9. Minute durfte er den Ball im Gehäuse unterbringen und jubelnd abdrehen für den ASKÖ Bodensdorf. Nach der fulminanten Anfangsphase der Gäste schlief das Spiel in den ersten 4r5 Minute etwas ein und so passierte in der restlichen Spielzeit der Spielhälfte nur noch wenig bzw. nichts Nennenswertes.



Spätes Aufbäumen der Heimelf

Auch zu Beginn der zweiten 45 Minuten sollte sich das Spielgeschehen nicht ändern. Beide Teams wechselten viel durch um den nötigen Schwung wieder in das Spiel zu bringen, jedoch nur teilweiße mit Erfolg. So dauerte es bis zur Minute 75, als erneut David Basta einen Angriff über die linke Seite mit einem Torerfolg krönte und so sein Team mit 0:3 in Führung brachte. Einige glaubten nun schon, dass der Deckel am Topf sein und daher schaltete wohl einige Spieler der Gästeelf in den Verwaltungsmodus, das sollte sich aber noch beinahe rächen. In Minute 86 traf Patrick Anderwald zum 1:3 für die Heimelf. Nach einem Angriff über deren linke Seite, stand Anderwald nach einem Stanglpass zur Mitte allein am zweiten Pfosten und bezwang den Schlussmann. Andreas Mitterling machte das Spiel nochmal spannend, indem er einen Freistoß in der 92. Minute auf das lange Eck versenkte – 2:3. Dabei blieb es am Ende aber und das Comeback der Obermillstätter kam aus heimischer Sicht leider zu spät.



Martin Peter Klaus Slunka (Trainer ASKÖ Bodensdorf):

„Wir haben stark begonnen, sind sehr schnell mit dem Doppelschlag in Führung gegangen. Danach ist das Spiel etwas eingeschlafen und es gab nur wenige Chancen. In der 2. Hälfte kam Obermillstatt besser ins Spiel, uns gelang aber das 0:3 und danach versuchten wir das Spiel zu verwalten und wollten es ruhiger angehen. Nach dem 2:3 hatten die Heimischen sogar noch einen Lattentreffer, da hatten wir nochmal Glück.“

