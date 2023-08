Der Liganeuling schreibt erstmals an

Details Samstag, 12. August 2023 21:36

Wir haben an diesem Wochenende die 3. Runde in der 2. Klasse B und der SV Treffen hat den Liganeuling und 1b Mannschaft vom SV Rothenthurn bei sich zu Gast am Sportplatz. Beide Teams sind vor dem Spiel noch punktlos in dieser Meisterschaft, dass musste sich logischerweise nach dem Spiel ändern. Für die junge Truppe aus Rothenthurn gibt es diesmal eine englische Woche, da man am kommenden Feiertag das Spiel aus der 2. Runde noch nachtragen muss, welches aufgrund der vergangenen Wetterkapriolen abgesagt werden musste.

Schnell klare Verhältnisse

Die 1b-Mannschaft vom SC Rothenthurn wollte am heutigen Tag keine Zweifel aufkommen lassen, wer hier als Sieger vom Platz geht. Nach einer Angriffsaktion der Gäste, konnte diese nur noch per Foul im Strafraum gestoppt werden, sodass der Unparteiische auf den Punkt zeigte. Daniel Peter Walker fasste sich ein Herz und trat vom Punkt an. Er verwandelte den verhängten Strafstoß zur 0:1 Führung in Minute acht. Nur zehn Minute später war es erneut Daniel Peter Walker, der sein Torkonto am heutigen Tag nach oben schrauben konnte. In der 18. Minute traf er nach einem Angriff über den Flügel zur 0:2 Führung der Gastmannschaft. Nur wenige Sekunde später war es Florian Ender, der in Minute 19 bereits auf 0:3 stellte. Wieder war es ein Angriff über die Seite, welchen die Heimischen nicht verteidigen konnten und der Ball somit am Ende der Aktion in den Maschen zappeln ließ. Ganz aufgegeben hatten sich die Heimischen aber noch nicht. Vor der Pause verkürzte Stephan Cramaro noch auf 1:3 in der 41. Minute. Nach einer Ecke konnte der Ball nicht geklärt werden, sodass dieser direkt vor den Füßen von Cramaro landete und er diesen nur noch ins Tor buxtieren musste.



Treffen gibt Räume frei, Rothenthurn nutzte das nicht

Mit fortlaufender Uhr versuchten die Heimischen nochmal ranzukommen und gab immer mehr Räume für die Gäste frei. Die erspielten Konterchancen wurden sehr lange in den zweiten 45 Minuten von den Gästen aber nicht genutzt. Es war erst in der 76. Minute, da nutzte Christoph Lang eine der zahlreichen Konterchancen zum 1:4 für die Rothenthurner. Nach einem Solo auf den Schlussmann, konnte der Keeper den Ball noch abwehren, der mitgelaufene Lang nutzte den Abpraller aber aus und schon die Kugel ein. In der 80. Minute zeigte der Unparteiische nochmal auf den Punkt, diesmal zu gunsten der Heimelf. Daniel Vujcic traf für die Treffner zum 2:4 vom Punkt in der 80. Minute. Trauriger Abschluss des Spiels war es, dass Robert Brnadic sich kurzzeitg nicht unter Kontrolle hatte und dem Schiedsrichter ein paar Worte sagte, welche diesen dazu veranlassten, den roten Karton aufgrund von Beleidigung zu zücken – 84. Minute.



Daniel Hohensasser (Trainer SV Rothenthurn 1b):

„Wir waren heute dem Gegner überlegen und haben verdient gewonnen. Wir hätten auch mehr Tore schießen können, vor allen in der zweiten Halbzeit, da hatten wir sehr viele Konter, die wir leider nicht genutzt haben. Es war aber ein sehr gutes Spiel meiner sehr jungen Mannschaft, daher sind wir zufrieden.“

