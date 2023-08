Afritzer Festspiele in Himmelberg

Details Sonntag, 27. August 2023 10:02

Der SV Afritz fuhr in der 5. Runde der Meisterschaft in der 2. Klasse B zum SV Himmelberg, welcher den Gastgeber in diesem Spiel machen durfte. Die Gäste waren im Vorfeld bereits haushoher Favorit für dieses Match, denn neben der bisherigen maximalen Punkteausbeute gilt man zudem als Aufstiegskandidat Nummer eins innerhalb der Liga. Die neu gegründete Mannschaft vom SV Himmelberg durfte sich im bisherigen Saisonverlauf lediglich über ein Remis freuen und rangiert damit im hinteren Tabellendrittel.

Afritz lässt keine Zweifel aufkommen

Es dauerte in Himmelberg nicht lange, ehe der SV Afritz erstmals jubeln konnte. Bereit in Minute drei traf Nico Moser zum 0:1 für die Gäste. Danach war es Domen Peklar, welche per Doppelschlag in Minute zwölf und 22 auf 0:3 stellen konnte. Der Treffer zum 0:3 war äußerst sehenswert, denn Peklar schlenzte die Kugel nach einem Freistoß herrlich über die Mauer neben die Stange von gut 18 Metern. Vor der Pause traf dann noch Thomas Tauchhammer zum 0:4 für den SV Afritz und stellte damit den Pausenstand her. Bei den Heimischen kann man (leider) lediglich vermelden, dass man in den ersten 45 Minuten bereits einen Wechsel vollziehen musste (Assaloni für Pincotan) und eine Verwarnung ausgesprochen bekam vom Unparteiischen (Ebner nach Foul).



Himmelberg mit Ehrentreffer

In den zweiten 45 Minuten spiegelte sich der Spielverlauf von den ersten 45 Minuten auch gleich wider. Die Gäste aus Afritz übernahmen das Kommando, von einem Gang runter schalten war wenig zu sehen. Zu groß war wohl die Verlockung hier in diesem Spiel etwas für das möglicherweise wichtige Torverhältnis zu tun. In Minute 55 stellte so Sandro Pascal Moser auf 0:5 und trug sich in die Liste der Torschützen ein. Der in der Halbzeit eingewechselte Mario Rene Valente traf in Minute 64 zum 0:6 für den SV Afritz und Fabian Johannes Prettner, ebenfalls erst eingewechselt, traf in Minute 69 zum 0:7 für sein Team. Den Ehrentreffer für die Heimelf erzielte Christoph Ernst Ebner in Minute 72 und stellte so den 1:7 Endstand her.



Bernhard Bayer (Trainer SV Afritz):

„Wir waren von Anfang an klar überlegen. Haben vom Ankick weg durch Druck auf den Gegner aufgebaut ihnen kaum Möglichkeiten oder Chancen zugelassen. Wir hätten auch höher gewinnen können, denn wir haben noch einige gute Chancen liegen gelassen. Vom SV Himmelberg kam eigentlich wenig Gegenwehr. Das Schwierigste in diesem Spiel war sicher das Wetter. Es hatte über 30 Grad und es war sehr schwül. Das war für beides Teams sicher schwierig, aber damit haben an diesem Wochenende sicher fast alle Vereine in Kärnten zu kämpfen.“

