Aufholjagd nicht geglückt! Techelsberg verliert trotz starker zweiten Hälfte in Rennweg

Details Montag, 11. September 2023 11:44

In der 7. Runde der 2. Klasse B trafen sich der FC Rennweg und der ASKÖ Techelsberg. Während der FC Rennweg in dieser Saison in einigen Matches noch unter seinen Erwartungen kickte, erwischt der ASKÖ Techelsberg einen besseren Saisonstart und konnte bereits vier Siege verzeichnen. Die drei Punkte in dieser Begegnung gingen an die Rennweger, die in der zweiten Hälfte aufgrund einer Aufholjagd der Gäste aber nochmal ordentlich ins Schwitzen kamen.

Ein sicherer Drei-Tore-Vorsprung?

Zu Beginn des Aufeinandertreffens tasteten sich beide Teams noch ein wenig ran, um nicht ein frühes Gegentor zu fressen. Techelsberg klopfte in der Anfangsphase an, als ein Weitschuss die Latte touchierte. Dann kam aber der FC Rennweg besser ins Spiel und münzte die Überlegenheit gleich in Treffer um. Zuerst mussglückte Marcel Huber eine Flanke - sie wurde zum Torschuss und landete in Minute 21 im Netz. Dann nutzten noch Samuel Seebacher und Lukas Aigner ihre Gelegenheiten und stellten noch vor der Halbzeitpause auf 3:0.

Aufholjagd wird nicht mit Punkten belohnt

Nach Wiederanpfiff wechselte das Momentum und Techelsberg traf sogleich durch Markus Müller in Minute 53 ins Schwarze. Den Anschlusstreffer erzielte eine Viertelstunde später Christopher Koban. So wurde die Partie in der Schlussphase nochmal heiß, Rennweg konzentrierte sich aufs Verteidigen und Techelsberg wollte den Ausgleichstreffer. Dieser gelang den Gästen aber nicht mehr, es blieb beim 3:2 und dem damit dritten Saisonsieg der Katschtaler, die nun mit neun Zählern den neunten Tabellenrang belegen. Techelsberg steht hingegen mit drei Punkten mehr am Konto auf Platz sechs.

Fazit: „Rennweg hatte das Spiel in der ersten Hälfte klar in der Hand, Techelsberg wurde nur durch den Lattenschuss gefährlich. Die Halbzeitansprache vom Gästetrainer dürfte dann wohl gewirkt haben, denn in Durchgang zwei kamen die Gäste nochmal gefährlich nahe dran, nur der Treffer zum Ausgleich wurde nicht erzielt. Rennweg hatte aber auch ein paar Gelegenheiten in der zweiten Hälfte, deshalb dennoch ein verdienter Sieg für die Heimmannschaft.“

Der nächste Gegner des FC Rennweg heißt am kommenden Sonntag Afritz. Sicherlich eine schwierige Aufgabe, da die Gegendtaler in dieser Saison noch keine Punkte abgegeben haben. Techelsberg darf ein Wochenende verschnaufen, bevor es dann in zwei Wochen gegen den SV Draschitz geht.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.