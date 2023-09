Bodensdorf bleibt nach Basta-Festspielen an Tabellenführung dran

Details Sonntag, 17. September 2023 08:38

In der 2. Klasse B findet dieses Wochenende die 8. Runde in der Meisterschaft statt und dabei kam es am gestrigen Samstag zum Aufeinandertreffen der Mannschaften vom ASKÖ Bodensdorf und der Spielgemeinschaft SK Weißenstein/SV Töplitsch. Die Ausgangslage vorab war klar, die Heimischen vom Ossiacher See gingen als Favorit in das Spiel, da sie bereits 18 Zähler am Konto hatten und damit punktegleich an der Tabellenspitze standen. Die Gäste hatten vor dem Spiel lediglich sechs Punkte aus den ersten sieben Spielen geholt.

Basta-Triplepack bereits in Halbzeit eins

Die Heimischen ließen in diesem Spiel nichts anbrennen und wollten sofort klarstellen, wer hier die drei Punkte behalten wird. Man begann wie die Feuerwehr und erzielte in Minute fünf und zehn bereits die frühe 2:0 Führung durch David Basta und Kevin Wagner. Danach flaute das Spiel vom Ergebnis her etwas ab, aber eine gute Viertelstunde vor der Pause durfte man noch zweimal dem „Man of the match“ bejubeln. David Basta sorgte mit seinen Treffern zwei und drei in Minute 31 und 42 zur überlegenen 4:0 Führung vor der Pause.



Doppelpack und Ehrentreffer

Auch in den zweiten 45 Minuten änderte sich wenig am Spielverlauf. Kurz schien es, als ob die Heimischen das Spiel schon auf Verwaltungsmodus hatten nach Wiederanpfiff, denn da waren die Gäste etwas besser im Spiel und konnten sich auch leichte Feldvorteile erspielen. Lediglich Nutzen konnte man aus dieser Phase im Spiel keinen ziehen, da hielt die Bodensdorfer Defensive stand. Aber zehn Minuten nach Wiederanpfiff war diese Phase auch wieder beendet, dann wieder war es David Basta der für heimische Gejubel sorgte. In Minute 55 stellte er auf 5:0 für die Seekicker. Nur fünf Minuten später, Minute 60, stellte Andreas Michael Hofmeister auf 6:0. Den Ehrentreffer der Gäste durfte Patrick Schäfauer in Minute 65 erzielen – 6:1. Den Schlusspunkte setzte aber, wie sollte es anders sein, David Basta in Minute 85 zum 7:1 Endstand.



Martin Peter Klaus Slunka (Trainer ASKÖ Bodensdorf):

„Der Spielverlauf war dem Ergebnis entsprechend. Wir haben zwei schnelle Tore gemacht und danach ging es eigentlich bis auf eine kurze Phase nach der Pause nur auf ein Tor. Den Ehrentreffer haben die Gäste schön herausgespielt, aber bis auf diese Aktion haben wir wenig zugelassen und überragend gespielt. Der Sieg geht klar in Ordnung in dieser Höhe. Die Tore von uns waren auch großartige Mannschaftsaktionen und so war das auch guter Fußball mit Spielwitz für die Zuschauer zum Ansehen.“

