Rosegg schenkt Obermillstatt halbes Dutzend ein

Details Samstag, 23. September 2023 20:23

Der SV Rosegg empfing zur 9. Runde in der Meisterschaft der 2. Klasse B die Gäste des SV Obermillstatt. Obwohl beide Teams im oberen Tabellendrittel zu finden sind, sollten die Heimischen zumindest auf dem Papier leichter Favorit sein. Dass das Ergebnis am Ende aber so deutlich ausfällt, damit hätte vor dem Spiel wohl kaum jemand gerechnet. Mit dem Sieg bleiben die Heimischen auf Schlagdistanz zur Tabellenspitze und rücken auf drei Punkte ran die Afritzer ran.

Start nach Maß

Kaum ein Team kann sich wohl einen besseren Start vorstellen, wie der SV Rosegg in diesem Spiel hinlegen sollte. Bereits in der zweiten Minute wurde bei den Heimischen erstmals gejubelt. Nach einer Ballstafette landete die Kugel bei Marko Simunovic und dieser traf zur schnellen 1:0 Führung der Heimelf. Aber bereits in Minute acht stellten die Rosegger auf 2:0. Wieder war es eine sehenswerte Aktion über mehrere Stationen, welche durch Denny Kudler mit dem Treffer abgeschlossen wurde. Kurz schien es, als würde der schnelle Zwei-Tore-Rückstand die Gäste wenig bekümmern, denn anstatt den Faden gänzlich zu verlieren und das Spiel bereits in Halbzeit eins wegzuwerfen, verkürzte man den Rückstand durch Elias August Kaim bereits in Minute 13 auf 2:1. Das Aufkeimen der Gäste wehrte allerdings leider nur wenige Minuten, denn einige Zeit nach dem Anschlusstreffer übernahmen wieder die Heimischen das Kommando und erspielten sich Chancen zum Ausbau der Führung, was vor der Pause aber nicht mehr gelang und somit beim 2:1 nach 45 Minuten blieb.



Zwei Doppelschläge entscheiden das Spiel

Auch in Halbzeit zwei legten die Rosegger los wie die Feuerwehr. Ante Cavar und Denny Kudler stellten in den Minuten 47 und 49 auf die komfortable 4:1 Führung. Den letzten Hauch einer Hoffnung machten sich die Gäste dann in Minute 72 selbst zu nichte, als man sich nach einem harten Foulspiel von Stefan Huber selbst schwächte, da dieser mit der roten Karte des Feldes verwiesen wurde. In Minute 75 und 78 waren es dann wieder Cavar und Kudler in der gleichen Reihenfolge wie bereits kurz nach der Pause, welche auf das 6:1 Endergebnis stellten.



Harald Kudler (Trainer SV Rosegg):

„Es war von Beginn an das erwartet schwere Spiel. Wir hatten uns darauf eingestellt, dass die Gäste aus Obermillstatt physisch und körperbetont spielen werden, aber wir haben das gut angenommen und mit einer sehr guten Einstellung und Aggressivität dagegengehalten. Der Start war optimal gleich mit zwei schnellen Toren. Der Gegentreffer hat uns kurz aus der Bahn geworfen, aber spätestens ab der Halbzeit waren wir klar dominant und haben auch in der Höhe sicherlich verdient gewonnen. Das Spiel war gut anzusehen mit viel Tempo und Spielwitz, also sicherlich auch was für die Zuschauer.“

