Feistritz verabschiedet sich mit 9. Sieg in Folge in die Winterpause

Details Samstag, 28. Oktober 2023 21:57

Zur ersten Rückrunde und gleichzeitig 13. Runde in der 2. Klasse B empfing der ATUS Feistritz/Ros. die Mannen vom ASKÖ Techelsberg. Die Rosentaler wollten sich für die 2:0 Auftaktpleite aus dem Sommer revanchieren und spielten natürlich voll auf Sieg. Mit acht Siegen im Rücken war das Selbstvertrauen hoch, auch wenn mit Techelsberg ein Gegner aufwartete, der in der Vergangenheit immer wieder unangenehmen zu bespielen war. Mit dem diesmaligen Sieg überwintert man je nach Ausgang der 14. Runde, in welcher die Hausherren spielfrei sind, auf den dritten oder schlimmstenfalls vierten Tabellenplatz und wahrt somit die Chancen um einen Platz in den Top 3 zum Saisonende.

Abseitstor, rote Karte und Elfmeter

Das Spiel begann verhalten auf beide Seiten. Nach einem Eckball in der 16. Minute stand Gerin Jochen Stadler am zweiten Pfosten aber goldrichtig und konnte im zweiten Versuch die Kugel zur Führung der Heimelf im Gehäuse unterbringen – 1:0. Es dauerte wieder knapp eine Viertelstunde, ehe es das nächste Jubelgeschrei gab. Es schien, als hätten die Gäste ausgeglichen, aber da ertönte plötzlich ein Abseitspfiff aus der Pfeife des Unparteiischen, also kein Treffer. Sehr zum Ärger des Gäste Coaches, welcher mit der Entscheidung mehr als unzufrieden war und mit der roten Karte aus der Coaching Zone geordert wurde. Aber schon in der 39. Minute fand der Ball erneut den Weg in die Maschen der Heimischen. Eine vermeintliche Flanke ging über den Schlussmann hinweg in die lange Ecke zum 1:1 Ausgleich durch Sebastian Primus Kandolf. Kurz vor der Pause dann noch ein Elferpfiff im Strafraum der Gäste. David Rottmann wurde gelegt und trat selbst zum Elfmeter an. Er ließ sich die Chance nicht nehmen und erzielte die neuerliche Führung der Heimelf – 42. Minute.



Feistritz spielt den Sieg kontrolliert heim

Die zweiten 45 Minuten waren noch recht jung, da erhöhten die Hausherren ihren Vorsprung. Nach toller Vorarbeit von Timon Hafner stand Sascha Piroutz, Goalleador vom Dienst, wieder man in voller Stürmermanier am rechten Fleck und erzielte das 3:1 – 52. Minute. Es folgten noch einige Chancen auf Feistritzer, aber erst der eingewechselte Samuel Scherwitzl vollendete das Spielergebnis in der 83. Minute zum 4:1, nachdem er durch eine Einzelaktion von Rottmann perfekt in Szene gesetzt wurde und den Ball einschoss.



Sascha Piroutz (Sektionsleiter ATUS Feistritz/Ros.):

„Wir wollten uns für die Hinspielniederlage revanchieren, das ist uns ziemlich gut gelungen, auch wenn wir vor allem in der ersten Halbzeit das ein oder andere Mal Glück hatten. Am Ende haben wir verdient gewonnen. Schade, dass wir nun spielfrei sind, denn wir haben gerade eine super Serie und auf diese würden wir gerne noch nutzen so lange der Flow anhält. Wir werden aber versuchen diese Energie und den Spirit bis Anfang April aufrecht zu erhalten und dann gleich gegen Afritz wieder voll angreifen, um Afritz und Rosegg das Leben schwer zu machen im Frühjahr.“

