Bad Bleiberg holt Remis mit doppelter Unterzahl in letzter Minute

Zur 13. Runde in der Meisterschaft der 2. Klasse B heißt es für den ASKÖ Bodensdorf die Auswärtsreise zum BSV Bad Bleiberg anzutreten. Die Heimischen waren zuletzt im Aufwärtstrend, denn man ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Für die Gäste vom Ossiacher See lief es zuletzt weniger erfreulich. Nach starker Anfangsphase ist man die letzten vier Spielen ohne Sieg geblieben und holte gar nur ein Remis aus diesen vier Spielen. Daher sollten die Heimischen leichter Favorit sein in diesem Spiel.

Heimelf verschläft erste Aktion der Gäste

Es hatten vermutlich noch nicht mal alle Zuschauer ihre Plätze eigenommen, da durften die ersten auch schon jubelnd von ihren Plätzen aufspringen. Nach einem Freistoß für die Gäste war die Manndeckung nicht gut genug und so konnte Dejan Kecanovic ungehindert im Strafraum den Ball volley im Tor der Bad Bleiberger unterbringen zum 0:1 – 2. Minute. Im weiteren Verlauf blieb es recht ruhig auf beiden Seiten. Der Unparteiische hatte noch zweimal den gelben Karton für Bodensdorf gezückt (Kecanovic und Vukajlovic) und beendet die Halbzeit mit 0:1 Spielstand.



Ausgleich mit letzter Aktion

In den zweiten 45 Minuten wurde es dann recht wild. Den Anfang machte Spielertrainer Karl Höller, der in Minute 55 erstmals gelb sah. Nach fünf weiteren Minuten hatte sich Daniel Zebedin nicht unter Kontrolle und sah innerhalb weniger Momente gleich zweimal gelb und somit gelb/rot. In der 65. Minute erhielt der Spielertrainer dann zum zweiten Mal die gelbe präsentiert und musste Folge dessen ebenfalls vom Feld. Damit waren die Hausherren gleich zwei Mann weniger am Spielfeld, aber das schien sich nicht auf den Spielverlauf auszuwirken. Mit der letzten richtigen Aktion im Spiel konnte Stefann Ortoff für die Hausherren nach einer Ecke an den zweiten Pfosten per Kopf zum Ausgleich einnetzen – 90. Minute. Danach beendet der Schiedsrichter beim Stand von 1:1 das Spiel, nachdem es in den 90 Minute sieben Mal gelb und zwei Mal gelb/rot gab.



Karl Höller (Trainer BSV Bad Bleiberg):

„Der Spielbericht liest sich wilder als das Spiel eigentlich war. Es gab auf beiden Seiten einige komische Entscheidungen vom Unparteiischen und auch unsere beiden Ausschlüsse wären mit etwas mehr Fingerspitzengefühl vielleicht vermeidbar gewesen, aber wir müssen das akzeptieren. Mit dem Punkt können wir am Ende gut leben, auch wenn sicher wesentlich mehr im Spiel drin gewesen wäre für uns.“

