Rennweg fährt ungefährdeten Heimsieg zum Abschluss der Saison ein

In der 2. Klasse B fand an diesem Wochenende bereits die zweite Rückrunde statt und dabei kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Rennweg und dem SV Draschitz. Die Hausherren konnten bereits das Hinspiel in Draschitz mit 8:2 für sich entscheiden und auch wenn Draschitz zuletzt im Aufwärtstrend war, so gingen die Heimischen als klarer Favorit in das Spiel und machten ihrer Rolle entsprechend auch alle Ehre. Mit dem Sieg zum Abschluss überwintert man je nach Ausgang der Nachtragsspiele auf Tabellenrang fünf oder sechs.

Rennweg macht in Halbzeit eins alles klar

Die Hausherren begann früh das Kommando im Spiel zu übernehmen und so gingen sie bereits auch schon in der 15. Minute in Führung. Nach toller Ballstafette über mehrere Stationen landet der Ball am Ende bei Dejan Bozicic und dieser versenkt die Kugel zur 1:0 Führung. Danach passiert gut 20 Minuten nichts zählbares, ehe Marko Persterer in der 35 Minute auf 2:0 erhöhte. Lukas Aigner stellte in der 39. Minute gar auf die komfortable 3:0 Führung noch vor der Pause ehe mit diesem Spielstand in die Kabinen ging.



Ehrentreffer per Elfmeter

Auch Halbzeit zwei änderte nichts am Spielverlauf. Die Gäste konnten sich gegen die spielerisch stärkeren Hausherren nicht durchsetzen und musste sich so fast ausschließlich auf die Defensive konzentrieren, um am letzten Spieltag im Kalenderjahr 2023 nicht vollends unterzugehen. In der 57. Minute erhöhte Marko Persterer nach tollen Lochpass und im Eins-gegen-Eins auf den Draschitzer Schlussmann auf 4:0. Den Ehrentreffer der Gäste erzielte Marcel Moser per Foulelfmeter in der 74. Minute und stellte so vorübergehend auf 4:1. Den finalen Endstand stellte Dejan Bozicic in der 79. Minute her. Auch er lief im Eins-gegen-Eins auf den Torhüter der Gäste zu und ließ ihm keine Chance – 5:1.



Martin Holzer (Trainer FC Rennweg):

„Wir sind heute als klarer Favorit in das Spiel gegangen, denn wir sind in der Tabelle weit vorne und auch das Hinspiel haben wir bereits mit 8:2 gewinnen können. Wir waren dann auch von Anfang an besser im Spiel und haben am Ende verdient gewonnen. Draschitz hat zwar brav gekämpft und versucht dagegen zu halten, aber man hat schon einen deutlichen Klassenunterschied gesehen. Wir hätten vielleicht auch etwas höher gewinnen können, aber das 5:1 ist auch in Ordnung. Wir sind auf einen guten Weg und hoffen, dass es im Frühjahr so weiter geht.“

