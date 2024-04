Dramatischer Schlagabtausch in Rennweg endet mit knappem Sieg für Obermillstatt

Spielberichte

Details Sonntag, 28. April 2024 17:36

Ein packendes Duell erlebten die Fans am Sonntag, als der FC Rennweg den SV Obermillstatt in der Katschtal-Arena empfing. Die Spannung war bereits vor dem Anpfiff greifbar, denn beide Teams lagen in der Tabelle eng beieinander und das Hinspiel hatte Obermillstatt nur knapp für sich entschieden. Was folgte, war ein Spiel voller Wendungen, Toren und einem Kampf bis zur letzten Minute, das die Zuschauer bis zum Schlusspfiff in Atem hielt.

Ein Spiel der verpassten Chancen und dramatischen Wendungen

Die Partie begann mit einem frühen Schock für die Hausherren, als Alexander Magnes aufgrund eines Torraubs bereits in der 14. Minute die Rote Karte sah und Rennweg fortan in Unterzahl agieren musste. Den fälligen Elfmeter konnte der SV Obermillstatt nutzen und so ging man durch Patrick Krainz mit 0:1 in Führung. In Unterzahl fand Rennweg danach schwer ins Spiel, und Timo Hierländer erhöhte in der 41. Minute auf 0:2, was den Halbzeitstand markierte.

Unverdrossen kehrte Rennweg aus der Kabine zurück und schaffte es, das Spiel zu drehen. Zunächst verkürzte Dejan Bozicic in der 47. Minute durch einen sicher verwandelten Strafstoß auf 1:2. Dann gelang Thomas Peitler in der 61. Minute der verdiente Ausgleich zum 2:2, indem er den Tormann umkurvte und den Ball lässig einschob. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten blieb es lange beim Unentschieden.

Entscheidung in letzter Minute

Als das Spiel sich dem Ende zuneigte, schien Rennweg dem Druck standzuhalten und auf einen Sieg zu hoffen, insbesondere nach einer Riesenchance durch Bozicic in der 84. Minute, die jedoch ungenutzt blieb. Doch in der 88. Minute erzielte Timo Hierländer seinen zweiten Treffer des Tages für Obermillstatt und besiegelte damit den 2:3-Endstand. Trotz einer beeindruckenden Aufholjagd in Unterzahl und der Chance auf die Führung, musste Rennweg in den letzten Minuten den entscheidenden Treffer hinnehmen und Obermillstatt den Auswärtssieg überlassen.

Das Spiel endete somit mit einem knappen Sieg für die Gäste aus Obermillstatt, die damit wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenplätze sichern konnten. Für Rennweg bleibt trotz der Niederlage die Erkenntnis, dass sie in der Lage sind, auch in schwierigen Situationen gegen starke Gegner zu bestehen. Doch an diesem Tag sollte es nicht sein, und so nahm die Partie einen dramatischen Verlauf, der in einem unglücklichen Ende für die Gastgeber resultierte.

2. Klasse B: FC Rennweg : Obermillstatt - 2:3 (0:2)

88 Timo Hierländer 2:3

61 Thomas Peitler 2:2

46 Josef Kabusch 1:2

41 Timo Hierländer 0:2

16 Patrick Christian Krainz 0:1

